Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile mücadele edecek milli takımımızın karşılaşmasında tribünde olmak isteyenler Türkiye - Galler maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak beklerken bugün TFF tarafından mücadelelerin oynanacağı stadyum duyuruldu.
A Milli Futbol Takımımızın mücadele edeceği UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Galler ve Karadağ maçlarının nerede oynanacağı 16 Temmuz günü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanırken maç fikstürü de gündeme geldi.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
16 Kasım'da Kayseri'de gerçekleşecek olan mücadele 20.00'da başlarken Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Maçın biletleri henüz satışa çıkmazken karşılaşmadan 1 hafta öncesinde satışa çıkması bekleniyor.
Böylece 9-10-11 Kasım gibi tarihlerde satışa çıkması muhtemel olurken henüz bilet satışı hakkında açıklama yapılmadı.
Maç biletleri genellikle karşılaşmalardan yaklaşık 1 hafta öncesinde taraftar için satışa çıkıyor.
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde Karadağ mücadelesi Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanırken 22.45'te başlayacak.
ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2024
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstür şöyle:
6 Eylül 2024 / 21.45
Galler - Türkiye
9 Eylül 2024 / 21.45
Türkiye - İzlanda
11 Ekim 2024 / 21.45
Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45
İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00
Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45
Karadağ - Türkiye
Kaynak: Türkiye Gazetesi