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Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor
Uefa, A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile mücadele edecek milli takımımızın karşılaşmasında tribünde olmak isteyenler Türkiye - Galler maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak beklerken bugün TFF tarafından mücadelelerin oynanacağı stadyum duyuruldu.

A Milli Futbol Takımımızın mücadele edeceği UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Galler ve Karadağ maçlarının nerede oynanacağı 16 Temmuz günü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanırken maç fikstürü de gündeme geldi.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

16 Kasım'da Kayseri'de gerçekleşecek olan mücadele 20.00'da başlarken Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Maçın biletleri henüz satışa çıkmazken karşılaşmadan 1 hafta öncesinde satışa çıkması bekleniyor.

Böylece 9-10-11 Kasım gibi tarihlerde satışa çıkması muhtemel olurken henüz bilet satışı hakkında açıklama yapılmadı.

Maç biletleri genellikle karşılaşmalardan yaklaşık 1 hafta öncesinde taraftar için satışa çıkıyor.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde Karadağ mücadelesi Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanırken 22.45'te başlayacak.

Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor - 1. Resim

ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2024

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstür şöyle:

6 Eylül 2024 / 21.45

Galler - Türkiye

9 Eylül 2024 / 21.45

Türkiye - İzlanda

Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor - 2. Resim

11 Ekim 2024 / 21.45

Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45

İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45

Karadağ - Türkiye

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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