Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 16:46 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme:

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UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile mücadele edecek milli takımımızın karşılaşmasında tribünde olmak isteyenler Türkiye - Galler maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak beklerken bugün TFF tarafından mücadelelerin oynanacağı stadyum duyuruldu.