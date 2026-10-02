Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Kenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu
Başlık ResmiKenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldızın sakatlık durumu

Kenan Yıldız'ın A Milli Takım kadrosunda yer almaması, Belçika-Türkiye maçı öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Juventus forması giyen milli oyuncunun son sağlık durumu, geçirdiği operasyon ve sahalara dönüş takvimi merak ediliyor.

Kaydet
|

Kenan Yıldız'ın A Milli Takım kadrosunda yer almaması, Belçika-Türkiye maçı öncesinde dikkat çekti. Juventus forması giyen milli futbolcunun neden oynamadığı, son sağlık durumu ve sahalara ne zaman döneceği futbolseverler tarafından araştırılıyor.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kenan Yıldız, sol ayağındaki kırık nedeniyle milli takımda forma giyemiyor. Juventus, 31 Ağustos'ta yaptığı resmi açıklamada oyuncunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinin tabanında kırık bulunduğunu ve bu nedenle osteosentez ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Operasyonun başarılı geçtiği, oyuncunun hemen ardından rehabilitasyon programına başladığı belirtildi. Bu sakatlık Kenan Yıldız'ın eylül, ekim ve kasım ayındaki milli takım programını da etkiledi.

Kenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldızın sakatlık durumu
Başlık ResmiKenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldızın sakatlık durumu

KENAN YILDIZ SAKATLIK DURUMU

Kenan Yıldız'ın sakatlığı sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinde meydana gelen kırık olarak açıklandı. Juventus, Kenan Yıldız'ın kesin dönüş tarihiyle ilgili bir takvim paylaşmadı. Ağustos ayında sakatlık geçiren oyuncunun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı söylenmişti.

İLGİLİ HABERLER
Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
HABERLER
Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.