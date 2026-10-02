Kenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu

Kenan Yıldız'ın A Milli Takım kadrosunda yer almaması, Belçika-Türkiye maçı öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Juventus forması giyen milli oyuncunun son sağlık durumu, geçirdiği operasyon ve sahalara dönüş takvimi merak ediliyor.

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Kenan Yıldız'ın A Milli Takım kadrosunda yer almaması, Belçika-Türkiye maçı öncesinde dikkat çekti. Juventus forması giyen milli futbolcunun neden oynamadığı, son sağlık durumu ve sahalara ne zaman döneceği futbolseverler tarafından araştırılıyor.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kenan Yıldız, sol ayağındaki kırık nedeniyle milli takımda forma giyemiyor. Juventus, 31 Ağustos'ta yaptığı resmi açıklamada oyuncunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinin tabanında kırık bulunduğunu ve bu nedenle osteosentez ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Operasyonun başarılı geçtiği, oyuncunun hemen ardından rehabilitasyon programına başladığı belirtildi. Bu sakatlık Kenan Yıldız'ın eylül, ekim ve kasım ayındaki milli takım programını da etkiledi.

Kenan Yıldız neden yok, oynamıyor? Kenan Yıldızın sakatlık durumu

KENAN YILDIZ SAKATLIK DURUMU

Kenan Yıldız'ın sakatlığı sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinde meydana gelen kırık olarak açıklandı. Juventus, Kenan Yıldız'ın kesin dönüş tarihiyle ilgili bir takvim paylaşmadı. Ağustos ayında sakatlık geçiren oyuncunun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı söylenmişti.

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