Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 28 Kasım 2026 tarihli bölümünde 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada atasözlerine ilişkin yöneltilen sorunun cevabı merak edildi.

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacı, verdiği doğru cevaplarla 1 milyon TL'lik ödül basamağına kadar ilerledi. Türkçedeki atasözleriyle ilgili dört farklı seçeneğin sunulduğu soru, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 28 Kasım Cumartesi tarihli bölümünde yarışmacıya 1 milyon TL değerinde atasözü sorusu yöneltildi. Yarışmacıdan birbirine benzeyen dört seçenek arasından Türkçede atasözü olarak kullanılan ifadeyi bulması istendi.

Soru: Hangisi bir atasözüdür?

A) Her şeyin yokluğu yokluktur

B) Her şeyin yokluğu varlıktır

C) Her şeyin varlığı varlıktır

D) Her şeyin varlığı yokluktur

Doğru cevap: A) Her şeyin yokluğu yokluktur.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Hangisi bir atasözüdür?

HER ŞEYİN YOKLUĞU YOKLUKTUR ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

“Her şeyin yokluğu yokluktur” atasözü, bir şey ne kadar önemsiz görünürse görünsün ihtiyaç duyulduğunda eksikliğinin hissedileceğini ifade eder. İnsanların ihtiyaç duyabilecekleri şeylerin değerini bilmeleri gerektiğini anlatır.

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