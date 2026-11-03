Kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kira artış oranı 3 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Peki, kira artış oranı saat kaçta açıklanacak?

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TÜİK’in Ekim 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kira zamlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşecek. Böylece kasım ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artışın üst sınırı belli olacak. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı geçtiğimiz ay yüzde 31,49 olarak öne çıktı. Kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31,49 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

KİRA ARTIŞ ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Salı günü, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Veriler saat 10.00'da ilan edilecek.

Kira artış oranı saat kaçta açıklanacak? Gözler Kasım ayı kira zam oranında

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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