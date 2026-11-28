Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde gözler kura takvimindeydi. Ekim ayında yapılması beklenen kura sürecine ilişkin açıklama geldi. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Kaydet a- | +A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 1.071 konutun tamamlandığını açıkladı. Kurum, konutların teslimi için aralık ayını işaret etti. Peki, TOKİ 1071 kiralık konut ne zaman teslim edilecek, kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kiralık sosyal konutların teslimiyle ilgili açıklama! TOKİ kiralık konut kurası ne zaman?

KİRALIK KONUTLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Son 24 yılda dar gelirli vatandaşların güvencesi olan TOKİ'yle 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini, 5 milyondan fazla vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyleyen Murat Kurum, şunları kaydetti:

"500 Bin Sosyal Konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz birinci sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

Kiralık sosyal konutların teslimiyle ilgili açıklama! TOKİ kiralık konut kurası ne zaman?

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR KİMLERE VERİLECEK?

Projede konut tipleri, ailelerin çocuk sayısı ve büyüklüğüne göre belirlendi. Genç evli çiftler için 1+1 ve 2+1 daireler ayrılırken, en az iki çocuğu bulunan ailelere 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

KİRALIK KONUTLARA YILLIK ARTIŞ YAPILACAK MI?

Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala