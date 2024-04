Kırmızı ete yüzde 25 zam! Kıyma kilogram fiyatı 286 TL'den, kuşbaşı ise 323 TL'den satılacak

Kırmızı et 18 Nisan zamlı fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı ete yüzde 25 zam yapıldı. Kıyma, kuşbaşı ve biftek fiyatları rekor kırdı. Peki, ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? 1 kilo et kaç TL 2024? Güncel kırmızı et fiyatları 2024 haberimizde...

Et ne kadar oldu kaç TL, sorusuna cevap aranıyor. Güncel kırmızı et fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatları artan ve rekor seviyeye gelen kırmızı ete yüzde 25 zam daha geldi. Peki, Kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? 1 kilo kırmızı etin fiyatı ne kadar? İşte zamlı kırmızı et fiyatları…

Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti. Kırmızı et fiyatlarına tekrar zam geldi. Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.

KIRMIZI ET FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Gelen yüzde 25'lik zamdan önce kıyma kilogram fiyatı 229 TL'den, kuşbaşı ise 259 TL'den satılıyordu. Bugünden itibaren kıyma kilogram fiyatı 286 TL'den, kuşbaşı ise 323 TL'den satılacak.

Et ve Süt Kurumu, sanayicilere sattığı karkas et fiyatlarına yüzde 14 zam yaptı. Marketlere satılan ithal karkas et fiyatlarında bir artış yapılmazken, sanayiciye satılan karkas et fiyatları 35 lira artırılarak 280 liraya çıkarıldı.