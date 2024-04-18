8 işçi hala toprak altında: TBMM İliç Komisyonu'ndan ilk toplantı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 8 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasıyla ilgili kurulan 'TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu' ilk toplantısını yaptı. Toplantıda AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, komisyonu başkanlığına seçildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen ve 8 işçinin liç yığınının altında kaldığı maden faciasına ilişkin TBMM bünyesinde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Komisyon Sözcülüğüne MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, katip üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül seçildi.

10 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA TOPRAK KÜTLESİ KAYDI

Uslu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, İliç'te yaşanan kazanan Türk milletini derinden üzdüğünü; halen toprak altında bulunan 8 işçiye bir an önce ulaşılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaza anında 10 milyon metreküpten fazla toprak kütlesinin kaydığına dikkati çeken Uslu, işçilerin kurtarılması için olayın ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya başladığını, heyelan riski nedeniyle bir süre ara verilen arama-kurtarma çalışmalarının halihazırda 24 saat boyunca sürdürüldüğünü belirtti.

'ÇALIŞACAĞIZ, DİNLEYECEĞİZ, YERİNDE İNCELEMELER YAPACAĞIZ'

Uslu, kaza sonrası toprakta, havada, suda kirlenme konusunda spekülasyonlar olduğunu ancak ilgili bakanlıkların gerekli kontrollerde şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladığını vurguladı.

Araştırma komisyonunun Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kurulduğunun altını çizen Uslu, şunları kaydetti:

"Bu komisyonu birlikte kurduk, birlikte çalışacağız. Başkanlığı ben üstlendim ama buradaki her bir arkadaşımız başkandır. Herkes fikrini, talebini, düşüncesini rahatlıkla dile getirebilir. Hep birlikte bu sürecin onarılması ve bundan sonra bu tür kazaların önlenmesi için ne yapılması gerekiyorsa çalışacağız. Milletimizin bize verdiği yükümlülüğü sonuna kadar yerine getireceğiz. Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız ve hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması hem de bu kazadaki sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin ortaya çıkarılması için güzel bir rapor düzenleyeceğiz."