Kisve-i şerif: Kabe'nin örtüsü ne zaman değiştirilir?

Hicri 1447 yılının başlamasıyla, Kabe'nin (Kisve-i Şerif), 1 Muharrem'de dualarla değiştirildi. Geleneksel olarak her yıl değiştirilen Kisve-i şerif sonrası Kabe'nin örtüsü ne zaman değiştirilir aramaları yapılıyor.

İslam aleminin en kutsal mekanı Kabe'nin örtüsü, Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. Mekke’deki Kral Abdulaziz Kisve Kompleksi’nde üretilen ve Kisve-i Şerif olarak bilinen örtü, 154 kişilik uzman bir ekip tarafından dualarla yerleştirildi.

KABE'NİN ÖRTÜSÜ NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLİR?

Kabe’nin örtüsü, geleneksel olarak her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü, yani Arefe Günü’nde değiştiriliyordu. Ancak 2022 yılında Suudi Arabistan yönetimi tarafından alınan kararla bu uygulama değiştirilerek örtü yenileme işlemi Hicri yılın ilk günü olan 1 Muharrem’e alındı. Bu yıl da 1447 Hicri yılının başlangıcında, 26 Haziran 2025 tarihinde, Kisve-i Şerif’in değişimi gerçekleştirildi.

Örtü değiştirme işlemi, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Kurumu tarafından organize edilmekte. 154 kişilik uzman bir ekip, saatler süren titiz bir çalışma ile yeni örtüyü Kabe’ye yerleştirdi. Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra parçalara ayrılarak İslam ülkelerindeki müzelerde sergilenmek üzere gönderiliyor.

KİSVE-İ ŞERİF NE DEMEK?

Kisve-i Şerif, Kabe’nin üzerine örtülen ve İslam dünyası için büyük bir manevi anlam taşıyan özel kumaşın adıdır. Arapça’da “kisve” kelimesi örtü veya elbise anlamına gelirken, “şerif” sıfatı bu örtünün kutsal ve saygın niteliğini vurgular.

Kisve-i Şerif, yüksek kaliteli siyah ipekten üretiliyor ve üzerine altın ve gümüş ipliklerle işlenmiş Kur’an-ı Kerim ayetleri, kelime-i şehadet ve esma-i hüsna (Allah’ın güzel isimleri) yazılıyor.

KİSVE-İ ŞERİF YAPIMINDA HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Kisve-i Şerif, 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılarak üretiliyor.

KABE'NİN ÖRTÜSÜ NEDEN DEĞİŞTİRİLİR?

Kabe örtüsünün değiştirilmesi, Müslümanların kutsal mekanı olan Kabe'ye duyulan saygının ve bağlılığın bir sembolü olarak kabul edilir. Bu gelenek, Kabe'nin temizliğini ve manevi değerini korumak amacıyla her yıl titizlikle gerçekleştiriliyor.