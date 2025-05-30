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Kızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu!
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Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam izleyiciyle buluşacak. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali öncesi yayımlanan fragmanı izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Psikolojik çöküş yaşayan Mustafa’nın babası Abdullah Bey’e silah doğrulttuğu sahneler, karakterin akıbetine dair merakı artırdı. Peki, Abdullah Bey diziden ayrılıyor mu, ölüyor mu?

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali heyecanı dorukta. 103. bölümle sezon arasına girecek olan dizide tansiyon iyice yükseliyor. Kızılcık Şerbeti 103.bölüm ikinci fragmanda, Mustafa’nın yaşadığı büyük psikolojik çöküş sonrası babası Abdullah Bey’e silah çekmesi izleyenleri şaşkına çevirdi. Fragman sonrası en çok merak edilen soru ise Abdullah Bey’in akıbeti oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH ÖLECEK Mİ?

30 Mayıs 2025 Cuma akşamı yayınlanacak sezon finalinde, aile içinde ipler iyice kopuyor. Pembe’nin ani ölümüyle sarsılan Mustafa, intikam almak için harekete geçiyor. Aile içinde düzenlenen “Yaza Merhaba Partisi”ne silahla gelen Mustafa, önce Işıl’ı vuruyor, ardından hedefini babası Abdullah Bey’e çeviriyor.

Mustafa’nın “Hepsi senin yüzünden!” diyerek tetiğe bastığı anlar, izleyiciyi şoka uğrattı. Ancak karakterin gerçekten ölüp ölmeyeceği gelecek sezon belli olacak.

Kızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH BEY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sezon finali fragmanında vurulan Abdullah Bey’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı kesin olarak bilinmiyor. Dizi ekibi bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, karakterin gelecekteki bölümlerde yer alıp almayacağı da büyük bir soru işareti olarak kaldı.
Öte yandan fragmandaki dramatik sahneler ve izleyiciyi derinden etkileyen diyaloglar, sezon finalinin unutulmaz olacağını şimdiden garantiliyor. 

Kızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu! - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey’in akıbeti henüz netleşmemiş olsa da dizideki birçok karakterin gelecek sezon için senaryoda yer alacağı düşünülüyor. Ancak sezon finalinde yaşanan büyük gelişmeler sonrası kadroda sürpriz ayrılıklar ya da yeni oyuncu girişleri olması da ihtimal dahilinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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