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Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti 103.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Üçüncü kez sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nde Mustafa’nın Fatih’i vurması Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi sorusunu gündeme taşıdı.

Kızılcık Şerbeti 103.bölüm fragmanında psikolojik sorunları olan Mustafa’nın aile katliamı yapması gündeme bomba gibi düştü. Fragmanın son sahnesinde Fatih, Işıl ve Abdullah’ın vurulması, Nilay’ın balkondan düşmesi heyecanı şimdiden doruklara çıkardı. Peki Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi, Doğukan Güngör diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÖLECEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde psikolojik sorunları olan Mustafa bir silah alarak aile katliamı yapacak. Fragmanın son sahnesinde Fatih’in vurulması, Doğukan Güngör’ün diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Fatih karakterinin akıbeti ise gelecek sezon belli olacak.

Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam! - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti 103.bölümde Mustafa’nın yanlışlıkla Fatih’i vurması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kızılcık Şerbeti Fatih’in 4.sezonda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam! - 3. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ 103.BÖLÜM

Kızılcık Şerbeti 103.bölümde Işıl’la Koray’ın konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Işıl gerçeğin ortaya çıkmaması için hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır. 

Ünalların evinde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi devam eder. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır. 

Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz. Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

Dizinin son sahnesinde Nilay balkondan düşer. Mustafa Işıl, Abdullah ve Fatih’i vurur. Yaşanan olayda Kıvılcım Ömer’in bebekleri tehlikeye girer.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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