Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılıyor, kaç kişi öldü? 3. sezon finali fragmanı yayınlandı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma günü 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sosyal medyada gündeme gelen sahneler ve 3. sezon 2. bölüm fragmanında Mustafa elinde silahla Işıl'ın düzenlediği etkinliğe girmesi nefesleri kesit. Mustafa'nın ölüp ölmediği konuşulurken Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılıyor merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma akşamı 103. bölümüyle 3. sezon finaliyle izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Show TV’nin fenomen dizisi, sosyal medyaya sızan sahneler ve ikinci fragmanla hayranlarını şaşırttı. Mustafa’nın (Emrah Altıntoprak) silahla salona girip “Kimse kıpırdamasın!” diyerek ateş açması Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılıyor, kaç kişi öldü sorularını akıllara getirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ KİMLER DİZİDEN AYRILIYOR?

Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezon finali, yaprak dökümü gibi ayrılıklarla izleyicileri sarsmaya hazırlanıyor. Sosyal medyaya sızan sahneler ve kulis bilgileri, Işıl (Ece İrtem) karakterinin Mustafa’nın psikolojik çöküşü sonucu ölümle burun buruna geleceğini düşündürüyor.

Mustafa’nın Işıl’a zarar vermesi ve hapse girmesi beklenirken Fatih'le yaşadıkları sahne nedeniyle ölerek diziye veda edeceği de diğer ihtimaller arasında sayıldı.

Geçmiş sezonlarda Alev (Müjde Uzman), Umut (Serkan Tınmaz), Çimen (Selin Türkmen), Rüzgar (Yiğit Kirazcı) ve Pembe (Sibel Taşçıoğlu) gibi ana karakterlerin diziden ayrılması, hayranları üzmüştü.

Mustafa’nın da Işıl’a zarar verdikten sonra hapse girmesi veya intihar etmesi durumunda diziden ayrılabileceği konuşuluyor. Nilay’ın (Feyza Civelek) balkondan düşmesi ise onun da ayrılık ihtimalini gündeme getirdi ancak bu konuda net bir bilgi yok.

Kızılcık Şerbeti'nde diziden ayrılacak karakterlerin kimler olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı. Sezon finali bölümünün ardından diziye veda edecek oyuncuların belli olması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? (103. BÖLÜM SEZON FİNALİ)

Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezon finali öncesinde, fragman ve sızan sahneler karakterlerden bir kısmının ölerek diziye veda edeceği sinyallerini verdi.

İkinci fragmanda Mustafa’nın salona silahla girip ateş açması, Işıl, Fatih, Kıvılcım ve Abdullah’ın ölümle burun buruna geldiğini gösteriyor.

Ancak kaç kişinin öldüğüne dair kesin bir cevap yok. 103. bölüm sezon finali bu soruya cevap verecek. Mustafa’nın ateş açtığı sahnede kimlerin vurulacağı ve öleceği, finalin en büyük sürprizi olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZON 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezon finali için ikinci fragman, 29 Mayıs Perşembe akşamı yayınlandı. Fragmanda, Nilay’ın balkondan düşmesi ve Mustafa’nın “Kimse kıpırdamasın!” diyerek salona silahla girip ateş açması, izleyicileri şoke etti.

“Yardım edin, Mustafa’nın elinde silah var!” repliğiyle finalin tansiyonunu yükseltti. Fragman, Işıl, Fatih ve Abdullah’ın tehlikede olduğunu gösterirken kimin vurulacağı belirsiz bırakıldı.