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'Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisi netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üçüncü sezonuyla ekranlarda olan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe Ünal' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz ay senaryo gereği çok izlenen yapıma veda etmişti. Ünlü oyuncu, yeni bir diziyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Televizyon dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 96 bölüm boyunca Pembe Ünal karakterini oynadı. Senaryo gereği zehirlenip ölerek dizinden ayrılan Taşçıoğlu'nun, çok konuşulan vedasından sonra yeni projesi netlik kazandı.

'Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisi netleşti - 1. Resim

'ÇARPINTI' DİZİSİNDE ROL ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sibel Taşçıoğlu'na, Kızılcık Şerbeti’den ayrıldığı duyulur duyulmaz iş teklifi yağdı.

48 yaşındaki oyuncu, kararını verdi ve OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği 'Çarpıntı' dizisiyle el sıkıştı.

'Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisi netleşti - 2. Resim

YENİ ROLÜ MERAK KONUSU

Burcu Alptekin’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin detayları ve Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesindeki rolün merak konusu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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