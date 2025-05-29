'Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisi netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 15:00 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 15:04 - Güncelleme:

Üçüncü sezonuyla ekranlarda olan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe Ünal' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz ay senaryo gereği çok izlenen yapıma veda etmişti. Ünlü oyuncu, yeni bir diziyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Televizyon dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 96 bölüm boyunca Pembe Ünal karakterini oynadı. Senaryo gereği zehirlenip ölerek dizinden ayrılan Taşçıoğlu'nun, çok konuşulan vedasından sonra yeni projesi netlik kazandı. 'ÇARPINTI' DİZİSİNDE ROL ALACAK Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sibel Taşçıoğlu'na, Kızılcık Şerbeti’den ayrıldığı duyulur duyulmaz iş teklifi yağdı. 48 yaşındaki oyuncu, kararını verdi ve OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği 'Çarpıntı' dizisiyle el sıkıştı. YENİ ROLÜ MERAK KONUSU Burcu Alptekin’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin detayları ve Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesindeki rolün merak konusu oldu. İlgili Haber Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı korkuttu! Feyza Civelek kaza geçirdiğini açıkladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş