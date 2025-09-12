Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 4. sezon ekranlara dönüyor!

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları gündemden düşmüyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti, uzun bir aranın ardından güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam izleyicilerle buluşuyor. 4. sezonun ilk bölümü 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00’de ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 12 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak. 4. sezonun açılış bölümü olan bu akşamki yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Sezon finalinde Mustafa'nın geçirdiği cinnet sahnesi sezona damgasını vurmuştu.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti 12 Eylül 2025 Cuma günü Show TV ekranlarında yeni sezonuna başlıyor. İzleyicilerin merakla beklediği yapım, her hafta olduğu gibi yine Cuma akşamları saat 20.00’de yayınlanmaya devam edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 4. sezonu ile 12 Eylül’de başlıyor. Yeni sezonda Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Aliye Uzunatağan, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Feyza Civelek ve Emrah Altıntoprak gibi oyuncuların yanı sıra, diziye son dönemde kadroya katılan Erkan Avcı da dahil olacak.