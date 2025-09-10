Tarih belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı netlik kazandı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, bu Cuma Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı soruları gündemdeyken diziden sevindiren haber geldi!

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, uzun bir bekleyişin ardından 4. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma günü başlıyor!

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti bu hafta 12 Eylül’de izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon zaman atlamasıyla başlarken Ünal ailesinin hayatında önemli değişiklikler meydana geliyor. Mustafa’nın yol açtığı krizler, Işıl ve Fatih’in başına gelenler ve Kıvılcım’ın başına gelenler yeni sezona damgasını vuracak. 12 Eylül Cuma günü yayınlanacak bölümde, dizinin dengeleri tamamen değişecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM 12 EYLÜL CUMA YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon ilk bölümü 12 Eylül Cuma günü saat 20:00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler, diziyi tekrar bölümleriyle gece 02:30’da da takip edebilecek. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizideki sürprizler ve beklenmedik gelişmeler izleyicileri ekrana kilitleyecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanında Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailenin mücadeleleri, Kıvılcım ve Ömer arasındaki sınav dönemindeki gerginlik, Abdullah’ın yaşadığı değişim ve Işıl’ın gizemli randevusu dikkat çekiyor.

Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması, Firaz’ın evlilikle ilgili pişmanlıklarını Nursema’ya itiraf etmesi ve Asude’nin yeğeni Asil’in gelişi, yeni sezonunda heyecan meydana getirecek. Öte yandan Firaz’ın attığı mesaj sonrası Doğa ve Işıl’ın tepkisi gerilimi en üst noktaya taşıyacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL CUMA

06:00 Aile

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)*

00:15 Veliaht (Tekrar)

02:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)