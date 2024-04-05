Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri Giray Şifacıgil hakkında

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri Giray'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Doğa'nın yeni partneri Giray'ın gerçek ismi ne? İşte hayatı ve kariyeri...

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni katılan Giray karakteri izleyici tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ GİRAY KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin genişleyen oyuncu kadrosu, seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri "Giray" rolü için Kaan Taşaner ile anlaşıldı. Giray karakteri, en büyük ilaç firmalarından Şifacıgil Holding’in veliahtı olarak diziye dahil oldu.

KAAN TAŞANER KAÇ YAŞINDA?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya doğdu. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu oldu. Oyunculuğa, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunu ile başladı.

Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü oynadı. 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.

Kaan Taşaner, tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.