Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen’in hayatı ve biyografisi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Settar Tanrıöğen'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...
Son dönemlerde çok konuşulan oyuncu Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti AbdullahÜnal olarak da biliniyor. Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olan Tanrıöğen, oyunculuk kariyerine 90'lı yıllarda başlamıştır.
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
Settar Tanrıöğen, oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde önemli roller üstlenmiştir. Özellikle, Bir Demet Tiyatro dizisindeki Saldıray Abi karakteriyle tanınmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştır. Ayrıca, Vavien, Gölgeler ve Suretler, Saklı gibi önemli yapımlarda da yer almıştır.
2015-2017 yılları arasında Baba Candır dizisinde Salih karakterini canlandıran Tanrıöğen, bu rolüyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Şu sıralar ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.
Settar Tanrıöğen'in oynadığı diziler ve filmler arasında şunlar yer almaktadır:
2022 Aşıklar Bayramı
2017 Bu Sayılmaz - Cengiz
2015 Saklı - Cengiz
2015 Hayalet Dayı
2015-2016 Baba Candır - Salih
2014 Yağmur : Kıyamet Çiçeği - Erkan
2014 Urfalıyam Ezelden - Mehmet Bozoğlu
2014 Toz Ruhu - Fahrettin
2013 Nergis Hanım - Ekrem
2013 İki Kafadar Chinese Connection - Bumin
2012 Sultan - Aziz
2011 Yangın Var
2011 Babam Sağolsun - Ali Usta
2010 Çınar Ağacı - İhsan
2010 Çoğunluk - Kemal
2010 Unutma Beni İstanbul
2010 Gölgeler ve Suretler - Cevdet
2010 Ayrılık - Kader
2009 Vavien - Cemal
2008 Nokta - Mümin
2008 Kolay Gelsin - Settar
2008 Gece Gündüz - Kemal Atakan
2007 Kutsal Damacana
2007 Ayda - Macit
2006 Polis - Hayri
2006 Karınca Yuvası - Şeref
2006 Kader - Bekir'in Babası
2006 Hayatımın Kadınısın - Sadi
2005 Ödünç Hayat - Nusret
2005 Takva - Ali Bey
2005 Akad Sineması
2005 İki Süper Film Birden - Hakan
2003 Yazı Tura - Zeyyat
2003 Hadi Uç Bakalım
2003 Alacakaranlık - Feyzo
2002 İki Oda Bir Sinan - Ali Cengiz
2002 Hızma - Cabbar Ağa
2000 Şarkıcı
2000 Güneş Yanıkları - Şefik
1998 İkinci Bahar
1998 Yara
1996 Eşkıya - Kız Naci
1996 Bir Demet Tiyatro - Saldıray Abi
1995 Çiçek Taksi - Cabbar
1995 Boş Gezen ve Kalfası
1994 Doktora Bak Doktora - Ali Ağa
1994 Aziz Ahmet
1993 İnce Hasan - Ağa
1993 Hoş Memo - Gazinocu
SETTAR TANRIÖĞEN ÖLDÜ MÜ?
Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta ani bir beyin kanaması geçirdi ve hızla ameliyata alındı. İlk ameliyatının ardından üç gün sonra, riskli bir ikinci ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı. Ancak 22 Şubat'ta yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan deneyimli oyuncu, baş ağrılarının artması üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden ameliyat edildi.
Settar Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyor ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kaldı. Ancak sonunda sevindirici bir haber geldi: 26 Ocak'tan bu yana hastanede olan Tanrıöğen, 14 Mart'ta taburcu oldu ve uzun bir süre sonra evine dönebildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi