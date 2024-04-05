Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen’in hayatı ve biyografisi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Settar Tanrıöğen'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Son dönemlerde çok konuşulan oyuncu Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti AbdullahÜnal olarak da biliniyor. Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olan Tanrıöğen, oyunculuk kariyerine 90'lı yıllarda başlamıştır.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde önemli roller üstlenmiştir. Özellikle, Bir Demet Tiyatro dizisindeki Saldıray Abi karakteriyle tanınmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştır. Ayrıca, Vavien, Gölgeler ve Suretler, Saklı gibi önemli yapımlarda da yer almıştır.

2015-2017 yılları arasında Baba Candır dizisinde Salih karakterini canlandıran Tanrıöğen, bu rolüyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Şu sıralar ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.

Settar Tanrıöğen'in oynadığı diziler ve filmler arasında şunlar yer almaktadır:

2022 Aşıklar Bayramı

2017 Bu Sayılmaz - Cengiz

2015 Saklı - Cengiz

2015 Hayalet Dayı

2015-2016 Baba Candır - Salih

2014 Yağmur : Kıyamet Çiçeği - Erkan

2014 Urfalıyam Ezelden - Mehmet Bozoğlu

2014 Toz Ruhu - Fahrettin

2013 Nergis Hanım - Ekrem

2013 İki Kafadar Chinese Connection - Bumin

2012 Sultan - Aziz

2011 Yangın Var

2011 Babam Sağolsun - Ali Usta

2010 Çınar Ağacı - İhsan

2010 Çoğunluk - Kemal

2010 Unutma Beni İstanbul

2010 Gölgeler ve Suretler - Cevdet

2010 Ayrılık - Kader

2009 Vavien - Cemal

2008 Nokta - Mümin

2008 Kolay Gelsin - Settar

2008 Gece Gündüz - Kemal Atakan

2007 Kutsal Damacana

2007 Ayda - Macit

2006 Polis - Hayri

2006 Karınca Yuvası - Şeref

2006 Kader - Bekir'in Babası

2006 Hayatımın Kadınısın - Sadi

2005 Ödünç Hayat - Nusret

2005 Takva - Ali Bey

2005 Akad Sineması

2005 İki Süper Film Birden - Hakan

2003 Yazı Tura - Zeyyat

2003 Hadi Uç Bakalım

2003 Alacakaranlık - Feyzo

2002 İki Oda Bir Sinan - Ali Cengiz

2002 Hızma - Cabbar Ağa

2000 Şarkıcı

2000 Güneş Yanıkları - Şefik

1998 İkinci Bahar

1998 Yara

1996 Eşkıya - Kız Naci

1996 Bir Demet Tiyatro - Saldıray Abi

1995 Çiçek Taksi - Cabbar

1995 Boş Gezen ve Kalfası

1994 Doktora Bak Doktora - Ali Ağa

1994 Aziz Ahmet

1993 İnce Hasan - Ağa

1993 Hoş Memo - Gazinocu

SETTAR TANRIÖĞEN ÖLDÜ MÜ?

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta ani bir beyin kanaması geçirdi ve hızla ameliyata alındı. İlk ameliyatının ardından üç gün sonra, riskli bir ikinci ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı. Ancak 22 Şubat'ta yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan deneyimli oyuncu, baş ağrılarının artması üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden ameliyat edildi.

Settar Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyor ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kaldı. Ancak sonunda sevindirici bir haber geldi: 26 Ocak'tan bu yana hastanede olan Tanrıöğen, 14 Mart'ta taburcu oldu ve uzun bir süre sonra evine dönebildi.