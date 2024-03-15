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Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir?

Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Gökhan karakterini Hasan Emre Avcı canlandırıyor | Son bölümde imam nikahı ile Kıvılcım'ın kızı Çimen ile evlenen Gökhan karakterinin gerçek adı merak ediliyor. Hasan Emre Avcı'nın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir? konuları gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin Gökhan'ı Hasan Emre Avcı, araştırılıyor. Hasan Emre Avcı'nın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ GÖKHAN KİM, GERÇEK ADI NE? 

Kızılcık Şerbeti dizisinde Gökhan karakterini Hasan Emre Avcı canlandırıyor. Gökhan karakteri Görkem'in abisidir. Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir? - 1. Resim

HASAN EMRE AVCI KİMDİR?

Hasan Emre Avcı, Müfit Ayekin Studio'da oyunculuk eğitimleri aldı. Sakla dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti dizisine geçen Hasan Emre Avcı, Görkem karakteriyle dikkat çekiyor. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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