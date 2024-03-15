Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 21:25 - Güncelleme: 15 Mart 2024 21:36 - Güncelleme:

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Gökhan karakterini Hasan Emre Avcı canlandırıyor | Son bölümde imam nikahı ile Kıvılcım'ın kızı Çimen ile evlenen Gökhan karakterinin gerçek adı merak ediliyor. Hasan Emre Avcı'nın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...