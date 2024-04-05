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Kızılcık Şerbeti Metehan'ın yeni partneri Begüm'ün hayatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Metehan&#039;ın yeni partneri Begüm&#039;ün hayatı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'ın yeni partneri Begüm'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Begüm kimdir? Sevilay'ın kızı Begüm'ün gerçek ismi ne? İşte hayatı ve kariyeri...

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni katılan Begüm karakteri izleyici tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nde Begüm karakterini canlandıran Hatice Deniz'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ BEGÜM KİMDİR? 

Kızılcık Şerbeti dizisinin genişleyen oyuncu kadrosu, seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'ın yeni partneri Begüm rolü için Hatice Deniz ile anlaşıldı. Begüm karakteri, Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm olarak diziye dahil oldu. Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışmaya başlayacak. Genç oyuncunun Metehan'la partner olması bekleniyor.

HATİCE DENİZ KAÇ YAŞINDA?

Hatice Deniz Günfer Günaydın Menajerlik bünyesinde oyuncu olarak çalışmaktadır. 

lk oyunculuk deneyimini Atv'de yayınlanan "Aldatmak" adlı dizide yaşamıştır. Ne yazık ki, henüz doğum tarihi, yaşı, boyu ve kilosu gibi bilgilere erişilemiyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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