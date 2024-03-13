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Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti Mihri kim, diziden ayrılıyor mu? Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti Mihri kim, diziden ayrılıyor mu? Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Mihri kim, diziden ayrılıyor mu? Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında?
Kızılcık Şerbeti, Gizem Yanık, Dizi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihri karakterini canlandıran Gizem Yanık'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Her yeni bölümüyle günlerce konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran oyuncular Kayra Şenocak ve Gizem Yanık diziden ayrılıyor. Gizem Yanık'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Mihri kim, diziden ayrılıyor mu? Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul ve kızı Mihri yayınlanacak yeni bölümle diziye veda edecek. Mihri karakterini canlandıran Gizem Yanık'ın hayatına dair detaylar da haberimizde yer alıyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ MİHRİ KİM, GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihri karakterini Gizem Yanık canlandırıyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN MİHRİ'Sİ GİZEM YANIK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran tarihinde sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti'ne Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak ve Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık bu hafta yayınlanan bölümle diziye veda edecek. Kızılcık Şerbeti Mihri kim, diziden ayrılıyor mu? Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

GİZEM YANIK KİMDİR?

Gizem Yanık, 27 Şubat 2000 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini tam burslu olarak İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü tamamladı. Tiyatro yapan Yanık, "Çatı" adlı oyunla tanındı. 2023 yılında Yalı Çapkını dizisinde bir bölüm rol alan Yanık, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihri karakterini canlandırıyor. 

GİZEM YANIK KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu Gizem Yanık 24 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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