Kızılcık Şerbeti senaristleri kim, neden ayrıldı? Yeni senaristler gündemde

Kızılcık Şerbeti’nde beşinci sezon devam ederken senaryo ekibindeki değişiklik gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana hikayeyi kaleme alan isimlerin durumu ve yeni senaryo ekibinin kimlerden oluşacağı merak ediliyor.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde senaryo tarafında önemli bir değişim yaşanıyor. Beşinci sezonuyla devam eden dizide alınan yeni kararın ardından gözler hem mevcut senaristlerin durumuna hem de ilerleyen bölümlerde hikayeyi kimin kaleme alacağına çevrildi.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ KİM?

Kızılcık Şerbeti’nin senaryosunu ilk bölümden itibaren Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı. İki senarist, 2022 yılında başlayan ve beşinci sezonuna ulaşan yapımın hikayesini uzun süredir birlikte yürütüyordu.

Dizide senaryo ekibinin değişmesiyle birlikte Civelek ve Gür’ün görevlerinin 143. bölüm itibarıyla sona ereceği bildirildi.

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KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ NEDEN AYRILDI?

Birse Altuntaş'ın haberine göre Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ayrılığının, senaryonun ilerleyişi ve çalışma sürecine ilişkin yapım şirketiyle yaşanan anlaşmazlık sonrasında gerçekleştiği bildirildi. Tarafların 143. bölüm itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtilirken anlaşmazlığa ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ SENARİSTİ KİM OLACAK?

9 Ekim 2026 itibarıyla dizinin yeni senaristleri henüz açıklanmadı. Yeni senaryo ekibinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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