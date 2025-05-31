Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? 4. sezona başlama tarihi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından yeni sezonu merak edilmeye başlandı. Kızılcık Şerbeti yeni sezonu için 4. sezona başlama tarihi ve dizinin takipçileri 104. bölüm fragmanını araştırıyor.

Kızılcık Şerbeti, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 30 Mayıs 2025’te 103. bölümüyle 3. sezonunu tamamlayan dizi, final sahnesiyle izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Yeni sezonun başlama tarihi ve 104. bölüm fragmanına dair ipuçları, hayranlar tarafından heyecanla araştırılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonu, Eylül 2025 sonu veya Ekim 2025 başında başlayacak. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, önceki sezonlarda olduğu gibi Cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

3. sezonun finalinde yaşanan çarpıcı olaylar, özellikle Pembe’nin ölümü, Abdullah ve Işıl’ın evliliği, Fatih ile Doğa’nın ilişkisindeki gerginlikler ve Kıvılcım’ın duygusal çalkantıları, yeni sezonda hikayenin nasıl şekilleneceğine dair merakı artırıyor.

Dizinin yeni sezon çekimlerinin Ağustos 2025’te başlaması planlanıyor bu da Eylül sonu yayın tarihini destekliyor. Dizinin hayranları, sosyal medyada yeni sezonun başlangıç tarihini takip ediyor.

Yeni sezonda kadroya eklenecek yeni isimler ve ayrılacak oyuncular da merak konusu. Geçtiğimiz sezon Alev (Müjde Uzman) ve Rüzgar (Yiğit Kirazcı) gibi karakterlerin diziden ayrılması, hikayede büyük değişikliklere neden olmuştu. 103. sezon finali son sahne ile birlikte kimlerin ayrılacağı ve dahil olacağı merak ediliyor. 4. sezonda benzer sürprizlerin olup olmayacağı, izleyicilerin en çok konuştuğu konulardan biri.

KIZILCIK ŞERBETİ 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti’nin 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragmanın Eylül 2025’in ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Dizinin 3. sezon finalinde, özellikle Nilay’ın balkondan düşmesi, Kıvılcım’ın fenalaşması ve Mustafa’nın aile içindeki çatışmaları, yeni bölüm fragmanının merakla beklenmesine neden oldu.

Fragmanların genellikle dizinin yayın tarihinden bir veya iki hafta önce paylaşıldığı göz önüne alındığında Kızılcık Şerbeti hayranları Eylül başında tanıtım görüntülerini görmeyi umuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON NE ZAMAN?

Gold Film imzalı dizinin 4. sezonunu Eylül veya Ekim 2025'te başlaması bekleniyor.