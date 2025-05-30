Kızılcık Şerbeti Nilay’a ne olacak, ölecek mi? Nilay balkondan düştü!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2025 12:30 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 12:34 - Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti 103.bölüm fragmanı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Mustafa’nın yaptığı aile katliamının Nilay’ı da etkilemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Fragmanda Nilay’ın balkondan düşmesi, Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu, sonu Görkem gibi mi sorularını gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti 103.bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak son bölümüyle ekranlara kısa süreli ara verecek olan dizide Nilay’ın balkondan düşmesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY’A NE OLACAK? Sezon finalinde Mustafa’nın eline silah aldığı gören Nilay, herkesi uyarmak isterken evin balkonundan aşağıdaki çakıl taşlarının üzerine düşecek. Nilay’ın ölüp ölmeyeceği ise gelecek sezonda belli olacak. KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Nilay’ın öleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialara göre Kızılcık Şerbeti'nde Işıl ve Mustafa'nın yaşayacakları olay, dizinin gidişatını doğrudan etkileyecek. KIZILCIK ŞERBETİ 103.BÖLÜM 2.FRAGMAN Kızılcık Şerbeti 103.bölüm 2.fragman yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler ve Mustafa'nın aile katliamı izleyiciyi meraka sürükledi. İlgili Haber Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam! Kızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi