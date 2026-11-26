Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım programı duyuruldu. SEDAŞ tarafından açıklanan listeye göre İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez ilçelerinde planlı kesinti ve bakım çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi. İşte, SEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve Kocaeli planlı kesinti programı...

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Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım listesi vatandaşların gündeminde. SEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez ilçelerinde kesintilerin bazı bölgelerde birkaç saat, bazı noktalarda ise gün içerisinde daha uzun süre devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28-29 KASIM

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-13.00: Yenişehir Mahallesi; Dinçer Sokak, Gövem Köyü Tatarlar, Gülbahçe Sokak, Paşa Caddesi, Şehit Selçuk Gökdağ ve Sultan Baba Sokak çevresi.

•⁠ ⁠09.00-13.00: Yenişehir Mahallesi; Altaylı, Atacan, Baştürk, Burcu, Cemil, Çancı, Derya, Dinçer, Dönmez, Fuat, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İzmit-Kandıra Yolu, Koçak, Konak, Saray, Ural ve Ziynet sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Ağaçağıl, Çakmaklar, Çalca, Çavuşlu, Tahtalı ve Tatarahmet mahalleleri; Sofular, Çakmaklar Merkez, Çal, Çalca Merkez, Delihasanlar, Dereli, Dölekler, Karamanlı ve Turaş mevkileri.

•⁠ ⁠09.00-12.30: Doğan, Kuruçeşme Fatih ve Yeni mahalleleri; 24. Sokak, 38. Sokak, 42. Sokak, Akçam Sokak, Barış Caddesi, Eryılmaz Sokak, Gürsu Sokak, İstanbul Karayolu, İsmail Özen Caddesi, Lozan Caddesi, Mehtap, Site Sokak, Şehit Yavuz Sokak ve Şirintepe Yolu Caddesi.

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Yassıbağ Mahallesi; İzmit-Kandıra Yolu, Tekke mevkii, Tekke mevkii Küme Evler ve Yakup Açmalar mevkii.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Yassıbağ Mahallesi; İzmit-Kandıra Yolu, Tekke mevkii, Tekke mevkii Küme Evler ve Yakup Açmalar mevkii.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Çubuklubala ve Kısalar mahalleleri; Acı Elmadüzü Sokak, Çubuklubala ve Kısalar Merkez mevkii.

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-10.00: Bulduk Mahallesi; Bulduk Merkez, Çakırlar, Çakırlar Küme Evler, Saranlar, Şaranlar Küme Evler ve Terziler Merkez mevkileri.

•⁠ ⁠16.00-17.00: Bulduk Mahallesi; Bulduk Merkez, Çakırlar, Çakırlar Küme Evler, Saranlar, Şaranlar Küme Evler ve Terziler Merkez mevkileri.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Bulduk ve Terziler mahalleleri; Saranlar mevkii, Terziler Merkez ve Terziler Merkez Küme Evler.

29 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Sanayi Mahallesi; Açelya, Ali Çavuş, Aysenur, Baylar, D-130 Karayolu, Ersoylu, Eski Bağdat, Gelin Çiçeği, Gül Defne, Güler, Hafız Emin, Harput, İlkay, İnci Çiçeği, Kadı, Kalem, Kına Çiçeği, Körfez, Kuru, Melek Otu, Öz Baki, Sahil, Sakayık, Sevgi Çiçeği, Sıra, Songül, Şakayık, TOKİ, Tombul, Tufanoğlu, Yankı ve Yelken sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Sanayi Mahallesi; Ömer Türkçakal, Şakayık Sokak ve Tufanoğlu çevresi.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Körfez Mahallesi; Ahmet Ergüneş Sokak, Ankara Karayolu, Ankara Karayolu Caddesi, Suna Sokak, Süreyya ve Şehit Rafet Karacan Bulvarı.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Yahyakaptan Mahallesi; Çalıkuşu, Kardelen, Köknar, Sağlık, Sami, Sarayönü, Şehit Ali İhsan Çakmak, Şehit Ergün KÖncü, Şevval, Seymen, Seymen Caddesi ve Yağmur sokakları.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-16.00: Akçaova, Akıncı, Selametli ve Teksen mahalleleri; Akçaova Merkez, Akıncı Hatipler, Düz, İlyaslar, Kabaklar, Teksen Orta, Teksen Yukarı ve Tokaşlar mevkileri.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Akdurak Mahallesi; Akçakoca, Akçakoca Caddesi, Alt Sokak, Cami Sokak, Çalca, Fener Caddesi, Gündoğdu, Harman, Ilıca, Işık, Kadı Değirmeni, Kışla, Oluşum, Sağlık ve Tandoğan caddeleri.

•⁠ ⁠10.00-17.00: Bağlıca, Düğmeciler, Hıdırlar, Kaymaz, Ömerli ve Selimköy mahalleleri; Düğmeciler, Ekin, Erol, Gül, Hacı İsmailer, Ihlamur, İstiklal, Kaymaz Merkez, Köy Sokağı, Kuyu, Küçük Hasanlı, Ortaköy, Ömerli Merkez, Sahtiyanlar, Selimköy Çavuşlar, Şerife ve Terziler mevkileri.

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Ağaçağıl, Ahmethacılar, Akçakese, Akmese Atatürk, Akmese Cumhuriyet, Ambarcı, Bağlıca, Çalyer, Çavuşoğlu, Dalca, Deliveli, Düğmeciler, Elmacık, Goncaaydın, Güvercinlik, Hıdırlar, Karadavullu, Karadivan, Kaymaz, Kaymaz Erikli, Kısalar, Kocakaymas, Nasuhlar, Ömerli, Pirceler, Şahinler, Sarışeyh, Sarnıçlar, Selimköy, Şerefsungur, Terziler, Üğümce, Yenice ve Yusufça mahalleleri ile çok sayıda merkez ve küme evler mevkii.

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Bağırganlı, Bolu, Çalköy ve Orhan mahalleleri; Bağırganlı, Bollu, Bolu Merkez, Çalköy, Galıncak Sahili, Kandıra, Kuşçular, Seyrek, Taflan ve Yukarı Mahalle çevresindeki çok sayıda cadde, sokak ve mevki.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026

•⁠ ⁠13.00-15.45: Fatih Sultan Mahallesi; Alev, Avşar, Candan, Derin, Ertuğrul Gazi Bulvarı, Gürkan, Karayel, Melik Gazi, Oğuz Kağan, Öğretmenler, Özlem ve Özyurt sokakları.

•⁠ ⁠16.15-17.15: Yavuz Sultan Mahallesi; Asım Bilgin, Erdağı, Körfez Caddesi ve Toydemir çevresi.

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-12.00: İbn-i Sina Mahallesi; Devrim Sokak, Güvenlik Caddesi, Güzelbahçe Sokak, İstiklal Caddesi, Kervan, Medya, Murat Evler, Necip Fazıl Kısakürek, Şair Baki ve Yaya Üst Geçidi sokakları.

•⁠ ⁠12.15-14.15: Çınarlı ve Deniz mahalleleri; 1. Sokak, 2. Sokak, Çenesuyu Caddesi, Hürriyet Caddesi, İstiklal Caddesi, İzmit-İstanbul Otoban Caddesi, NATO Caddesi, Siteler Sokak ve Yaya Üst Geçidi.

•⁠ ⁠14.30-15.30: Çenedağ ve Deniz mahalleleri; Ağrı, Çeşme, Çınarcık, Denizciler Caddesi, Dernek, Gonca, Gündoğdu, Hafız Hasan Yılmaz Caddesi, İstiklal, Kemaloğlu, Korkmaz, Küçük, Susam, Şehit Hasbi ve Turhan çevresi.

•⁠ ⁠15.45-16.45: Deniz Mahallesi; Fırın, Gonca, Hasan Yüksel, Hürriyet Caddesi, İstasyon Caddesi, Kanarya, Mektep, Ören, Rizabey, Şehit Cumhur Yüzlü, Şehit Hasbi, Şemsettin Sema ve Şeref Molla sokakları.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Atatürk ve Yeni mahalleleri; 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143 ve 5144 numaralı sokaklar, Çiftlik Caddesi, E5-TEM Bağlantı Yolu, Emek Caddesi, Gaziler Caddesi, İnce Sokak, Menderes Caddesi, Selimiye Caddesi ve Süleymaniye Caddesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Yeni Mahallesi; 5127, 5132, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143 ve 5144 numaralı sokaklar, Gaziler Caddesi, Menderes Caddesi, Selimiye Caddesi ve Süleymaniye Caddesi.

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠11.00-14.00: Akse Mahallesi; 459, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553 ve 554 numaralı sokaklar ile İhsan Dede Caddesi.

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-12.00: Atatürk, Yeni ve Cumhuriyet mahalleleri; 314, 317, 319, 321, 323, 325, 328, 347, 349, 5114/10, 5114/11, 5114/5, 5114/9 ve 5118/6 numaralı sokaklar, Cumhuriyet Caddesi ve Rahmi Dibek Caddesi.

•⁠ ⁠12.00-15.00: Atatürk Mahallesi; 316, 316/1, 329, 329/1, 330, 331, 333, 347 ve 351 numaralı sokaklar, Cumhuriyet Caddesi ve Rahmi Dibek Caddesi.

29 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Şekerpınar Mahallesi; Ayça Sokak.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Balçık Mahallesi; 3210, 3213, 3215, 3216, 3251, 3252, 3266, 3278, 3279 ve 4857/1 numaralı sokaklar, 4866, Atatürk Caddesi, Badem, Çiçek, Dere, Elmalı, Ersin, Ethem Ağa, Gonca, Kamber Kaynağı, Karataş, Mandıra, Mandra Caddesi, Mustafa Kemal, Topluca ve Yeşiltepe sokakları.

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠01.00-02.00: Pelitli Mahallesi; 3257 Sokak, 4426, Maden Caddesi, Pelitli Yolu Caddesi, Şantiye Sokak ve Tuna Sokak.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Kirazpınar Mahallesi; 2746 Sokak ve Yeni Bağdat Caddesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Osman Yılmaz Mahallesi; 603/1, 604, 604/1, 605/1 numaralı sokaklar, Fevzi Çakmak Caddesi, Kadıoğlu Caddesi ve Millet Caddesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Osman Yılmaz Mahallesi; 602, 602, 605, 606, 606/1, 607 ve 607/1 numaralı sokaklar ile Millet Caddesi.

•⁠ ⁠10.00-12.00: Akse, Atatürk, Özgürlük ve Şekerpınar mahalleleri; 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 241, 243, 243/1, 243/2, 245, 247, 249, 251, 251/3, 251/4, 261, 261/1, 261/3, 265, 265/2, 265/3, 265/4, 267, 267/1, 267/2, 267/3, 267/5, 275, 362, 364, 364/2, 364/3, 364/4, 366, 368, 372, 376, 378, 381, 381/1, 381/2, 383, 383/1, 383/2, 383/3, 385, 387, 389, 397, 398, 399, 406, 408, 483 ve 485 numaralı sokaklar, İstiklal Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, Örnek Sokak ve Rahmi Dibek Caddesi.

•⁠ ⁠09.00-14.00: Hürriyet Mahallesi; 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2053, 2054, 2056 ve 2057 numaralı sokaklar, 23 Nisan Caddesi ve Yasa Caddesi.

•⁠ ⁠09.00-14.00: Hürriyet Mahallesi; 2030, 2031, 2035, 2054, 2055, 2055/1, 2055/5, 2056, 2058, 2058/1, 2059, 2060, 2061, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2062 ve 2063 numaralı sokaklar, Emektarlar Caddesi ve Yasa çevresi.

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-12.00: Kirazpınar Mahallesi; 2715, 2715/1, 2716, 2716/1, 2717, 2726, 2727, 2730, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2740, 2742, 2776/1 numaralı sokaklar, D-100 Karayolu, Kirazpınar Evleri, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi.

•⁠ ⁠13.00-17.00: Cumaköy ve Mollafenari mahalleleri; 4002, 4004, 4010, 4012, 4014, 4035, 431, Ankara Caddesi, Çeşme, Eski İstanbul, Fetih, Gençlik, Işıkgöl, Kabaca, Kahya, Korucu, Küçükpınar, Sadık Ağa, Sarı, Sultan ve Şehit Engin Ergün Caddesi.

29 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Barış ve Muallimköy mahalleleri; 1804/4, 1805, 1805/4 ve 1805/5 numaralı sokaklar.

•⁠ ⁠13.00-15.00: Pelitli Mahallesi; 4415, 4416, 4417 ve 4841 numaralı sokaklar, Harlakbayırı, Merve ve Şantiye sokakları.

•⁠ ⁠09.00-15.00: Beylikbağı, Cumhuriyet, İstasyon ve Mimar Sinan mahalleleri; 1445/10, 1495, 1495/2, 1495/3, 1496, 1496/1, 337, 338, 339, 340 ve 341 numaralı sokaklar, Bayramoğlu Caddesi, Beyazıt Caddesi, Çelikoğlu Caddesi, Güney Yanyol Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi.

•⁠ ⁠09.30-13.30: Beylikbağı, Köşklüçeşme, Cumhuriyet, İstasyon ve Mimar Sinan mahalleleri; 1495, 1495/2, 1495/3, 1496, 1496/1, 337, 338, 339, 340 ve 343 numaralı sokaklar, Bayramoğlu Caddesi, Beyazıt Caddesi, Çelikoğlu Caddesi, Güney Yanyol Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-11.00: Nenehatun Mahallesi; Adalı Halil, Ahmet Ayık, Atatürk, Bakırcı, Cirit, Ece, Ertuğrulgazi, Fatih, Gülfidan, Gülüm, İbni Sina, Pertev Paşa, Şair Baki ve Şehit Saim Ünal sokakları.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Balçık, Beylikbağı, Cumhuriyet, Emek ve Mimar Sinan mahalleleri; 2252, 2254, 2263 ve 561 numaralı sokaklar, Adnan, Alev, Alparslan, Bayramoğlu Caddesi, Berna, Burak Reis Caddesi, Dilek, Doğa, Duru, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İstanbul Caddesi, Karacabey, Kardelen, Kemalpaşa, Merve, Mithatpaşa, Nagihan, Orhan Gazi, Sadık, Şişecam Yolu ve çevresi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Cami, Kazımkarabekir, Nenehatun ve Piri Reis mahalleleri; Aile, Akçadağ, Akçakoca, Alibaba, Atmaca, Battalgazi, Begüm, Beril, Civan, Damar, Eraslan, Ertuğrulgazi, Güllü, Günay, Hande, Harun, İlknur, İnönü, Kader, Kasırga, Makul, Meral, Miraç, Mukabele, Mukaddes, Şehit Mehmet Selim Kiraz, Şelale, Şimal, Taşliman, Tuzla, Türbe, Ülkü, Yazar, Yenidevir ve Zülfikar sokakları.

•⁠ ⁠12.00-14.00: Sırasöğütler Mahallesi; 1624, 1625, 1626, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 1627, 1628, 1628/1, 1634, 1634/1, 1637, 1637/1, 1637/2, 1657/1, 1663/2 ve 1666/3 numaralı sokaklar ile Sıra Söğütler Caddesi.

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠08.30-16.00: Kazımkarabekir Mahallesi; Alkın, Beyan, Gülay, Hasgül, Nil, Rauf Orbay Caddesi, Sultan ve Zühre sokakları.

•⁠ ⁠09.00-16.00: Bağlarbaşı Mahallesi; Ali Arıcan Caddesi.

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-14.00: Bağlarbaşı Mahallesi; Ali Arıcan Caddesi, Arzu, İlkbahar, Suzan, Yaşa ve Zarif sokakları.

•⁠ ⁠14.00-16.00: Bağlarbaşı Mahallesi; Ali Arıcan Caddesi, Alüfe, Arzu, Bahtınur, Muammer Aksoy Caddesi ve Yayla sokakları.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.30-17.30: Karayakuplu, Kutluca, Osmanlı, Şemsettin ve Sevindikli mahalleleri; Duranlı, Karayakuplu Merkez, Kıyırlı, Kızılyer, Kutluca Merkez, Kuzey Marmara Otoyolu, Martılar, Osmanlı Merkez, Önezli, Şemsettin Merkez ve Sevindikli Merkez mevkileri.

Kocaeli elektrik kesintisi 26-27-28-29 Kasım SEDAŞ (İzmit, Gebze, Darıca, Derince, Çayırova, Kandıra, Dilovası, Körfez)

DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠10.00-12.00: Çerkeşli Mahallesi; Fazilet, İstiklal ve Kaşarhane Sokakları.

•⁠ ⁠09.00-15.00: Çerkeşli Mahallesi; Akar, Alıcı, Arın, Arıpinari, Aşağı Pınar, Balıkaya, Başaklı, Bayram, Bayram Osman, Buruncuk, Cevizdibi, Çerkeşli Caddesi, Dursun, Erenler Tepesi, Esenler, Fatih, Fazilet, Gümüşpala, Hafız Ali, Havut Çeşme, İkiz Çeşme, Kaşarhane, Kaynarca, Kocaali, Küçük, Küllüktepe, Mehtap, Osman, Saraç, Spor, Tavşancıl, Varol, Yeniköy, Yıldızlı ve Yurtyeri sokakları.

•⁠ ⁠10.00-12.00: Tavşancıl Mahallesi; Ahmet Pembegüllü Caddesi, Bilge, Bülbül, D-100 Karayolu Caddesi, Erdoğan Caddesi, İzmit-İstanbul Otoban Caddesi, Kamil Efendi Caddesi, Şafak ve Şifa sokakları.

29 Kasım 2026

•⁠ ⁠11.00-17.00: Organize Sanayi bölgesi; 20 numaralı bölge.

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