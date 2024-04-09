Kocaeli Gebze, Darıca, Çayırova 10 Nisan 2024 bayram namazı 07.02'de kılınacak
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Kocaeli bayram namazı saati 2024 yılında Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Kocaeli ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı hangi gün saat kaçta kılınacak? Bayram namazı sabah saat kaçta? Kocaeli Gebze, Darıca, Çayırova 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kocaeli'de bayram namazı saatini duyurdu. Ramazan ayı sona ererken, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı başlıyor. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaş “Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman” sorusunun cevabını arıyor. Peki, Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Kocaeli Gebze, Darıca, Çayırova 10 Nisan 2024 bayram namazı saati 2024...
GEBZE, DARICA, ÇAYIROVA BAYRAM NAMAZ VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan Çarşamba olacak. Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçeye göre saat bilgisine ulaşmak istiyor.
Kocaeli Ramazan Bayramı namazı ezan saatleri netleşti. İl ve ilçelerdeki bayram namazlarının saatleri belirlendi. Buna göre Kocaeli ilçelerinden Gebze, Darıca, Çayırova'da 10 Nisan 2024 bayram namazı 07.02'de kılınacak.
TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ
Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 07.11 saatinde kılınacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi