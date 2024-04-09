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Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale'de bayram namazı 06.27'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, sorusuna cevap aranıyor. Şanlıurfa için Ramazan Bayram namazı saatleri araştırılıyor. 10 Nisan 2024 Çarşamba günü bayram namazı kaçta? İşte Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale'de bayram namazı saatleri 2024...

Şanlıurfa bayram namazı saati açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan Bayramı namaz vakti takvimi ile Şanlıurfa bayram namazı saati belli oldu. Peki, Diyanet ile 2024 Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta? Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale'de bayram namazı saati haberimizde...

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı geldi çattı. Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için camilere akın edecek. Şanlıurfa’da ikamet edenler için Şanlıurfa bayram namazı saatini haberimizde bir araya getirdik. 

İbadetlerini yerine getirecek Müslümanlar için Şanlıurfa'da 2024 bayram namazı saati Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale'de 06.27 oldu.

Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale'de bayram namazı 06.27'de kılınacak - 1. Resim

Diyanet'in 2024 bayram namazı saatleri ile ilgili verdiği bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda Şanlıurfa ilçelerinde Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Akçakale 06.27'de bayram namazı kılacak. 

Bayram namazı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü kılınacak. 

TÜRKİYE GAZETESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Adana ilinde 06:37 saatinde kılınacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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