Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor

TRT 1’in sevilen gençlik ve teknoloji dizisi Kod Adı Kırlangıç, 2. sezon finalini 1 Haziran 2025’te yaptı. İzleyiciler yeni bölümlerin neden yayınlanmadığını ve 3. sezonun ne zaman başlayacağını kafa yoruyor. Peki, Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor?

KOD ADI KIRLANGIÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kod Adı Kırlangıç'ın 3. sezonu, TRT 1'den henüz resmi bir yayın tarihi açıklaması gelmedi. Dizinin önceki sezon takvimleri göz önüne alındığında, eylül ayı sonu veya ekimin ilk haftalarında ekrana gelmesi bekleniyor.

Dizi, 12 Kasım 2023'te başladı ve 2. sezon ise 20 Ekim 2024'te ekrana geldi. 3. sezonunda yine benzer bir takvimde ekrana gelmesi bekleniyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ 3. SEZON TARİHİ

3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin sete çıktığı ve yeni sezon öncesi kamera arkası görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu nedenle yakın zamanda yayınlanacak tanıtım fragmanıyla Kod Adı Kırlangıç 3. sezon tarihi belli olacak.

Dizi, her Pazar 17.30'da ekrana geliyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ KONUSU NE?

Kod Adı Kırlangıç, teknoloji meraklı gençlerin mahallede gizli bir teknoloji üssü kurarak kendi insansız hava araçlarını tasarlama çabalarını konu ediniyor. Hikaye, dostluk, dayanışma, milli üretim ve genç yeteneklerin potansiyelini ön planda tutuyor.

Dizi, macera, gizem ve gençliği harmanlayan senaryosu ile özellikle çocuklar ve genç izleyiciler arasında yoğun ilgi görüyor.

OYUNCU KADROSU

Serkan Şenalp - Selim

Gizem Arıkan - Sevgi

Korhan Herduran - Aspar

Ali Kayra Gürel - Yiğit Efe

Elif Kurtaran - Zeynep

Göktuğ Yıldırım - Tonguç

Ayşegül Kopartan - Bilge

Ömer Erkan Özhan - Bilgin

Damla Nida Kurtaran - Müge

Musa Özgeç - Şahin