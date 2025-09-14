Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor

Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor
Dizi, TRT 1, Yeni Sezon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kod Adı Kırlangıç hayranları dizinin ekranlara ne zaman döneceğini bekliyor. Dizi son olarak 1 Haziran'da 2. sezon finaliyle ekrana geldi. Bu nedenle izleyiciler 3. sezon başlangıç tarihine dair ipuçlarını arıyor.

TRT 1’in sevilen gençlik ve teknoloji dizisi Kod Adı Kırlangıç, 2. sezon finalini 1 Haziran 2025’te yaptı. İzleyiciler yeni bölümlerin neden yayınlanmadığını ve 3. sezonun ne zaman başlayacağını kafa yoruyor. Peki, Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 

KOD ADI KIRLANGIÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kod Adı Kırlangıç'ın 3. sezonu, TRT 1'den henüz resmi bir yayın tarihi açıklaması gelmedi. Dizinin önceki sezon takvimleri göz önüne alındığında, eylül ayı sonu veya ekimin ilk haftalarında ekrana gelmesi bekleniyor.

Dizi, 12 Kasım 2023'te başladı ve 2. sezon ise 20 Ekim 2024'te ekrana geldi. 3. sezonunda yine benzer bir takvimde ekrana gelmesi bekleniyor. 

Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor - 1. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ 3. SEZON TARİHİ

3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin sete çıktığı ve yeni sezon öncesi kamera arkası görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu nedenle yakın zamanda yayınlanacak tanıtım fragmanıyla Kod Adı Kırlangıç 3. sezon tarihi belli olacak. 

Dizi, her Pazar 17.30'da ekrana geliyor.

Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor - 2. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ KONUSU NE?

Kod Adı Kırlangıç, teknoloji meraklı gençlerin mahallede gizli bir teknoloji üssü kurarak kendi insansız hava araçlarını tasarlama çabalarını konu ediniyor. Hikaye, dostluk, dayanışma, milli üretim ve genç yeteneklerin potansiyelini ön planda tutuyor.

Dizi, macera, gizem ve gençliği harmanlayan senaryosu ile özellikle çocuklar ve genç izleyiciler arasında yoğun ilgi görüyor.

Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor - 3. Resim

OYUNCU KADROSU

Serkan Şenalp - Selim

Gizem Arıkan - Sevgi

Korhan Herduran - Aspar

Ali Kayra Gürel - Yiğit Efe

Elif Kurtaran - Zeynep

Göktuğ Yıldırım - Tonguç

Ayşegül Kopartan - Bilge

Ömer Erkan Özhan - Bilgin

Damla Nida Kurtaran - Müge

Musa Özgeç - Şahin

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gram altında 6350 TL sesleri... İslam Memiş tarih vererek uyardı: Pazartesiyi bırak, çarşambaya bak!Türkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı! Bakan Kacır paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta! - HaberlerFenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta!Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak? - HaberlerTürkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?Gaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerGaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda?Next Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımları - HaberlerNext Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımlarıAmedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerAmedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacakKayserispor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - HaberlerKayserispor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...