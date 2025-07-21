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Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi, Kura Çekimi, Nyon, Canlı Yayın, Haber
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Avrupa kupalarında 3. eleme turu kura çekimleri heyecanı başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek takımların muhtemel rakipleri 21 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura töreninde belli olacak.

Türk futbolunun Avrupa’daki temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir’in kura çekimlerinde karşılaşabilecekleri rakipler de netleşecek. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi, UEFA'nın resmi platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimini takip etmek isteyenler, UEFA’nın canlı yayın sayfası veya UEFA’nın YouTube kanalını kullanabilecek.

RAMS Başakşehir’in ikinci eleme turunda Bulgar temsilcisi Cherno More’yi elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi kura çekimiyle netleşecek.

Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA merkezinde düzenlenecek olan kura töreninde 2. eleme turunu geçen takımların 3. eleme turundaki eşleşmeleri belirlenmiş olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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