Konya'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor?

Konya deprem fay hattı haritası ve risk bölgesi olan ilçeler sorgulanıyor. 22 Eylül sabahı Konya’nın Kulu ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, şehirde deprem riskini yeniden gündeme taşıdı.

KONYA'DA FAY HATTI NEREDEN, HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?

Konya, Orta Anadolu'nun jeolojik yapısı itibarıyla çeşitli fay zonlarının etkisi altında kalan bir ildir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 2025 güncellenmiş Diri Fay Haritası'na göre, toplam 485 diri fayın bulunduğu Türkiye'de Konya, Akşehir Fay Zonu, Tuzgölü Fay Zonu, Ecemiş Fay Zonu, Konya Fay Zonu, Karaömerler Fayı, Divanlar-Altınekin Fayları, Göçü Fayı ve Cihanbeyli gibi bölgesel ölçekli fay hatlarından etkileniyor.

Bu faylar, ilin çöküntü alanlarını sınırlarken özellikle batı kesimlerde Konya Fay Zonu'nun il merkezinin batısından geçerek Meram ilçesi civarına uzanıyor. Meram'ın güneybatısında Seydişehir yolu hattından başlayıp Krom-Manyezit Fabrikası, Tavusbaba Türbesi, Akyokuş, Hocacihan Mahallesi ve Sille Deresi girişine kadar devam eden segmentler, diri fay statüsünde sınıflandırılıyor.

KONYA KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

AFAD’ın hazırladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre Konya, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bu durum, Türkiye’nin doğusuna ve batısına kıyasla daha düşük riskli bir tabloya işaret etse de, şehirde tamamen deprem tehlikesinin olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle fay zonlarının geçtiği ilçe ve köylerde risk düzeyi daha yüksek kabul ediliyor.

Uzmanlar, Konya’nın geniş ovası ve çöküntü alanlarının, muhtemel bir depremde yerleşim yerlerinde farklı etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.