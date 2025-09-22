Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu! Konya'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Konya'da korkutan deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu! Konya&#039;da korkutan deprem
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Konya'nın Kulu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD saat 09.03'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de Konya'nın Kulu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

