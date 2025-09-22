AFAD duyurdu! Konya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Konya'nın Kulu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD saat 09.03'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de Konya'nın Kulu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
