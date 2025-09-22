AFAD duyurdu! Konya'da korkutan deprem

AFAD saat 09.03'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de Konya'nın Kulu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.