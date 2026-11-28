Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte Konya’da Şivlilik heyecanı başladı. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği şivlilik, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir. Peki, Şivlilik ne zaman dağıtılacak? Şivlilik geleneğinde neler yapılır?

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Şivlilik geleneği, ülkemizin kültürel miraslarından bir tanesidir. İç Anadolu’da bulunan Konya’ya özgü olan şivlilik günü: Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Şivlilik bu yıl 9 Aralık günü fener alayı ile başlayacak. 10 Aralık günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

Konya’da Şivlilik heyecanı yaşanıyor! Şivlilik ne zaman?

ŞİVLİLİK GELENEĞİNDE NELER YAPILIR?

Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengârenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar.

Regaip gecesinin sabahı ellerine birer torba alan çocuklar kapıları çalmadan içeriye girer;

Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek. Şivliliiiiik... diye bağrışırlar.

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