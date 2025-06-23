Körfez ülkeleri hangileri? Basra Körfezi kıyısındaki ülkelerin haritadaki yerleri

Basra Körfezi kıyısında bulunan ülkeler dünya gündeminde yer alıyor. Haritadaki yerleri merak edilirken Basra Körfezi'nde bulunan sekiz ülke bölgedeki askeri ve ekonomik dinamikleriyle dikkat çekiyor.

Basra Körfezi, Orta Doğu'nun en stratejik bölgelerinden biri olarak önemini koruyor. Kıyısında yer alan bölgelere ise Körfez ülkeleri deniyor. Buradaki 8 ülke jeopolitik konumları, petrol kaynakları ve ekonomik hareketlilik nedeniyle dünya gündeminde sık sık yer alıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Basra Körfezi kıyısında yer alan sekiz ülke, genellikle “Körfez Ülkeleri” olarak anılır. Körfez ülkeleri; Suudi Arabistan, İran, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman olarak sayılıyor.

Suudi Arabistan, 2.15 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle bölgenin en büyük ülkesi olurken onu 1.65 milyon kilometrekareyle İran takip ediyor.

Bu ülkeler, zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle dünya enerji piyasalarında kritik bir rol oynarken Bahreyn ve Katar gibi küçük ama stratejik konumlarıyla dikkat çeken ülkeler, küresel ticaret ve askeri üslerin merkezi konumunda.

BASRA KÖRFEZİ KIYISINDAKİ ÜLKELERİN HARİTADAKİ YERLERİ

Basra Körfezi, Orta Doğu’da, Arap Yarımadası ile İran arasında yer alan yaklaşık 251.000 kilometrekarelik bir su kütlesi olarak tanımlanmakta.

Körfez’in batı ve güney kıyılarında Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunurken kuzey ve doğu kıyılarında İran, güneydoğuda ise Umman yer alıyor.

Körfez’in girişinde, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Umman ve İran arasında bulunuyor ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bir geçiş noktası olması nedeniyle oldukça önemli bir konumda.

Katar, körfezin güneybatısında, Suudi Arabistan’ın doğu kıyısına yakın bir konumda yer alırken Bahreyn, Katar ile Suudi Arabistan arasında küçük bir ada ülkesi olarak dikkat çekiyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN EN BÜYÜĞÜ

Körfez ülkelerinin en büyüğü, 2.15 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Basra Körfezi’nin en büyük ülkesidir. İran, 1.65 milyon kilometrekareyle ikinci sırada yer alıyor.