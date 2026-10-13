KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2026 yılı 3. dönem başvuruları için takvim belli oldu. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2 milyon 250 bin TL’ye kadar destek sağlanırken, destek oranı %80 olarak uygulanıyor. Peki, KOSGEB İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvurusu ne zamana kadar yapılabilecek?

Kaydet a- | +A

KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı, yeni kurulan işletmelerin desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla yeniden yapılandırıldı. Yenilenen program kapsamında, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği olmak üzere üç temel destek mekanizması sunuluyor. Başvurular, destek türüne göre sürekli veya çağrılı olarak gerçekleştirilebiliyor.

İŞ KURMA SÜRECİNE GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

İş Kurma Desteği kapsamında Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği bulunuyor. Platform Giderleri Desteği, dijital şirketler için platform kayıt ücretini kapsarken, Performans Desteği kapsamında 8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlanıyor.

Platform Giderleri Desteğinden; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek “Dijital Şirket” tanımına uygun işletmeler, Performans Desteğinden ise girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan işletmeler yararlanabiliyor.

İş Kurma Desteği başvuruları sürekli olarak alınıyor ve destek geri ödemesiz olarak uygulanıyor.

KOSGEB İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvuru tarihi belli oldu! Başvurular için son gün ne zaman?

3.DÖNEM BAŞVURULARI AÇILDI

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2026 yılı 3. dönem başvuruları, 12 Ekim-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

2024 yılında uygulamaya alınan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında bugüne kadar 4.476 proje için toplam 6,4 milyar TL destekleme kararı alındı.

DESTEKLENECEK SEKTÖRLER

İş Kurma Desteğine, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvuru yapabilecek. İş Geliştirme Desteğine ise aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek:

İmalat

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala