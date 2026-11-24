Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) kasım ayının ilk haftasında yapıldı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. Peki, KPSS 2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 1 Kasım’da düzenlenen 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin (DHBT) sonuçlarını bekliyor. Sınavın ardından adayların gündeminde, alacakları puanı ne zaman öğrenebilecekleri sorusu yer alıyor.

KPSS 2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takviminde KPSS oturumlarının yanı sıra sonuçların açıklanacağı tarihlere de yer vermişti. Takvime göre 2026 KPSS DHBT sonuçları, 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Böylece adayların 1 Kasım’dan bu yana sürdürdüğü bekleyiş yarın sona erecek. Sınava başvuran adaylar, DHBT sonuçlarına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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