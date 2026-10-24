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KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? Gözler merkezi atama tercihlerinde!

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KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? Gözler merkezi atama tercihlerinde!
Başlık ResmiKPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır

2026 KPSS Lisans sınavına katılan adaylar branş bazında başarı sıralamalarına odaklandı. Sınav sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanmasının ardından adaylar, kendi alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek için ÖSYM’den gelecek duyuruları beklemeye başladı. KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır merak edilirken gözler aynı zamanda merkezi atama tercihlerine de çevrildi.

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2024 KPSS Lisans sonuçları 22 Ağustos 2024 tarihinde duyurulmuş, branş bazında sıralamalar ise 10 Eylül 2024’te adayların erişimine sunulmuştu. Peki 2026 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? Gözler merkezi atama tercihlerinde!
Başlık ResmiKPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? Gözler merkezi atama tercihlerinde!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi açıklama gelmedi. KPSS sonuçlarının 7 Ekim 2026’da ilan edilmesinin ardından branş sıralamalarının da kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalara göre Ekim ayının sonuna kadar sıralamaların açıklanması bekleniyor.

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? Gözler merkezi atama tercihlerinde!
Başlık ResmiKPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? Gözler merkezi atama tercihlerinde!

2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Branş sıralamasının açıklanmasının ardından merkezi atama tercihleri başlayacak.

2026 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 KPSS merkezi atama için tercihler 17 - 24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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