Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS 2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi gibi din hizmetleri kadrolarına atanmak veya sözleşmeli pozisyonlara başvurmak isteyen adayların katılım gösterdiği KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2026 sonuçları için geri sayım sürüyor. 147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda yapılmıştı.

KPSS DHBT 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

2026 DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2026 sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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