Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle KPSS sürecini takip eden adaylar, yılın ikinci merkezi yerleştirme dönemine hazırlanıyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri senenin sonuna doğru alınacak. KPSS Lisans branş bazı sıralamalar da açıklanırken KPSS merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak merak ediliyor.

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2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında başarı sıralamaları da 4 Kasım itibarıyla erişime açıldı. Yeni gelişmeyle birlikte adaylar hem kendi alanlarındaki sıralamalarını incelemeye hem de yaklaşan tercih döneminde açılması beklenen kadroları araştırmaya başladı. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak? KPSS Lisans branş bazı sıralamalar belli oldu

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN, TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve yerleştirme takviminde KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tarihleri de açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları için merkezi atama tercih işlemleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

Adaylar, tercih bildirimlerini 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek başvuru süresi içerisinde tamamlayabilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

KPSS merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak? KPSS Lisans branş bazı sıralamalar belli oldu

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınavına giren adayların branş bazında sıralama bilgilerini 4 Kasım 2026 tarihinde erişime açtı. Kurumun duyurusuyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına göre kendi eğitim alanlarında ve seçtikleri puan türünde diğer katılımcılar arasındaki sıralamalarını görüntüleyebilir hale geldi.

KPSS merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak? KPSS Lisans branş bazı sıralamalar belli oldu

KPSS 2026/2 TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Merkezi atama kapsamında tercih bildiriminde bulunacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapacak. Tercihlerin yapılması için ÖSYM AİS adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek.

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