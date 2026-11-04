2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların merakla beklediği branş bazında sıralama bilgileri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla adayların başarı sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) aktardığını bildirdi. İşte KPSS Lisans branş bazı sıralamalar ve ÖSYM sorgulama ekranı...

Kaydet a- | +A

KPSS Lisans branş bazı sıralamalar ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sınava girdikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer katılımcılar arasındaki konumlarını çevrim içi olarak görüntüleyebilecek. Gelişmenin ardından KPSS Lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir, sorgulama nereden yapılır ve merkezi atama tercihleri hangi tarihlerde alınacak soruları gündeme geldi. İşte, ÖSYM branş bazı sıralama sorgulama ekranı ve merkezi atama tarihleri...

KPSS Lisans branş bazı sıralamalar açıklandı! ÖSYM branş bazı sıralama sorgulama ekranı ve merkezi atama tarihleri

KPSS LİSANS BRANŞ BAZI SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans sınavına giren adaylar için branş bazında sıralama hizmetini kullanıma açtı. 4 Kasım 2026 tarihli duyuruda, sınav sonuçları esas alınarak hazırlanan sıralama bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebileceği belirtildi.

KPSS Lisans branş bazı sıralamalar açıklandı! ÖSYM branş bazı sıralama sorgulama ekranı ve merkezi atama tarihleri



ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans branş bazında sıralama bilgilerine ulaşmak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Sorgulama işlemi, kurumun resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar, ÖSYM AİS resmi internet sitesine girdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle hesaplarına erişebilecek.

ÖSYM branş bazı sıralama sorgulama ekranı için tıklayınız.

KPSS Lisans branş bazı sıralamalar açıklandı! ÖSYM branş bazı sıralama sorgulama ekranı ve merkezi atama tarihleri

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ANLAMA GELİYOR?

ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama hizmeti, adayların kendi eğitim alanlarında ve seçtikleri puan türünde sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı konumunu görmelerini sağlıyor.

Branş bazında sıralama adayların sınav performanslarını daha kapsamlı değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanan bir bilgilendirme niteliğinde.

KPSS Lisans branş bazı sıralamalar açıklandı! ÖSYM branş bazı sıralama sorgulama ekranı ve merkezi atama tarihleri

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanmasının ardından gözler merkezi yerleştirme takvimine çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları için yapılacak KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

Adaylar tercih bildirimlerini 24 Aralık 2026 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala