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KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması ekranı

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KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması ekranı
Başlık ResmiKPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması ekranı

KPSS ön lisans branş sıralaması, 2026 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündemine geldi. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, mezun oldukları alandaki başarı durumlarını görmek için ÖSYM'nin branş bazında sıralama duyurularını takip ediyor. KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim Cuma günü açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar, sınavdan aldıkları puanların yanı sıra aynı bölümden mezun olan diğer adaylar arasındaki sıralamalarını da öğrenmek istiyor.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans branş sıralaması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine sunuluyor. Branş bazında sıralamalar açıklandığında adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınava ait sıralama bilgilerini görüntüleyebilecek. Ancak 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları henüz açıklanmadığı için adayların bu yıla ait sıralama bilgilerine erişimi bulunmuyor. Sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin verileri AİS'e yansıtmasının ardından gerçekleştirilebilecek.

KPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması ekranı
Başlık ResmiKPSS ön lisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması ekranı

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamasının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar sınav puanlarını öğrenirken branş bazında sıralamaların yayımlanacağı tarihe ilişkin beklenti oluştu. Ancak ÖSYM tarafından ön lisans adaylarının branş sıralamalarının hangi gün erişime açılacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı.

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