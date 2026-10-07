Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Lisans sonuçları ardından gözler KPSS ön lisans sonuç takvimine çevrildi. Ön lisans düzeyinde sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM duyurusuna odaklandı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet a- | +A

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde ilan edilmişti. 81 il ve Lefkoşa'daki 160 sınav merkezinde uygulanan sınav için 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanıldı.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ön lisans sonuç tarihi

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala