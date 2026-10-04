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KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı

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KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM, 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınava ilişkin Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı. Adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları ve doğru cevapları kontrol edebilecek. Şimdi ise gözler 026 KPSS Ön Lisans sonuçlarına çevrildi.

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Milyonlarca adayın katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde sınav heyecanı yaşayan adaylar, oturumun tamamlanmasının ardından bu kez KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Beklenen duyuru öğle saatlerinde geldi ve 2026 KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u ÖSYM tarafından yayımlandı.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı

KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans oturumunun ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk kısmını kamuoyunun erişimine sundu. Sınava giren adaylar, kitapçıkta yer alan sorular üzerinden doğru cevaplarını kontrol edebilecekler.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru kitapçığının yayımlanmasının ardından adayların gündemindeki bir sonraki konu ise KPSS Ön Lisans sonuç tarihi oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte KPSS puanlarını ve sınav performanslarına ilişkin sonuç bilgilerini ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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