1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans saat 10:15 itibariyle başladı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek olan sınavda adaylar, 120 soruya cevap verecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu başladı.

120 SORUYA 130 DAKİKA

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakikalık ilave sürelerini kullanabilecek.

1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başladı

SINAVA YETİŞMEK İÇİN KOŞTULAR

Eskişehir’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı'nda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bazı adaylar sınav merkezlerine yetişebilmek için araçlarından inip koştu.

1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başladı

Trafiğin adeta durma noktasına geldiği kritik güzergahlardan biri olan Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Adayların okul kapılarından içeri son anda girebilmek verdiği mücadele kameralara yansıdı.

1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başladı

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başladı

SONUÇLAR 30 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. 6 bin 59 engelli adayın katıldığı sınavda, 218 bin 455 görevli yer alıyor. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 bin 726 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor. Saat 12.25'te sona erecek KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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