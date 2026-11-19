2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanla hangi kamu kurumlarına yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. KPSS sonuçlarının ardından ''50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?'' sorusu lise mezunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Ortaöğretim düzeyinden kamuya yerleşmek isteyen adaylar, geçmiş dönemlerdeki taban puanları inceleyerek tercih döneminde nasıl bir yol izleyeceklerine karar vermeye çalışacak. İşte, 2026 KPSS ortaöğretim atama puanları...

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve cevaplama süresi 130 dakika olarak uygulandı. Sınava yaklaşık 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Peki, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? KPSS ortaöğretim atama puanları kaç?

KPSS ortaöğretim atama puanları 2026! 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50, 55, 60, 65, 70 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS ortaöğretim puanı, adayların kamu kurumlarının açtığı kadrolara başvurabilmesi için kullanılan temel değerlendirme ölçütlerinden biri. Yalnızca puanın belirli bir seviyede olması, adayın doğrudan memur olarak atanacağı anlamına gelmiyor. Yerleştirmelerde kadro sayısı, başvuran adayların puanları, tercih edilen şehir, kadronun özel şartları ve adayın mezuniyet alanı gibi birçok unsur etkili oluyor.

KPSS ortaöğretim atama puanları 2026! 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?

70 puanın altında daha önce yerleştirmelerin olduğu görülürken 50, 55, 60 veya 65 puan alan adayların merkezi yerleştirmelerde tercih edebilecekleri kadrolar oldukça sınırlı olabilir. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 65 gibi puan aralıklarında yerleşme ihtimali, çok sayıda adayın başvurduğu genel nitelikli kadrolarda düşük kalabiliyor. Bununla birlikte bazı özel nitelik isteyen kadrolarda, belirli bölümlerden mezun olma şartı bulunan pozisyonlarda veya personel ihtiyacının daha fazla olduğu yerlerde farklı taban puanlar oluşmakta.

KPSS ortaöğretim atama puanları 2026! 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?

Adayların sadece genel memur kadrolarına odaklanmak yerine mezuniyet alanlarına uygun teknisyen, sağlık personeli, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi ve diğer meslek kadrolarını da incelemesi önemli. Kadroların başvuru şartları ve kontenjanları her tercih döneminde değişebildiği için önceki yerleştirmelerde oluşan puanlar kesin bir sonraki atama için garanti oluşturmuyor.

KPSS ortaöğretim atama puanları 2026! 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu?

KPSS 70 VE 75 PUANLA HANGİ KURUMLARA GİRİLEBİLİR?

70 ve 75 puan seviyesindeki adaylar, tercih dönemlerinde daha geniş bir kadro yelpazesini inceleyebilir. Fakat bu puanlarla yerleşme ihtimali yine kadronun niteliğine, kontenjanına ve başvuran adayların puan dağılımına bağlı olarak değişir.

Geçmiş merkezi yerleştirmelerde bazı teknik kadrolar, belirli illerdeki personel ihtiyaçları ve özel mezuniyet şartları nedeniyle daha düşük taban puanlarla kapatabiliyor. Özellikle teknisyen ve vagon teknisyeni gibi mesleki eğitim gerektiren pozisyonlarda, kadronun aradığı niteliklere sahip adayların tercih havuzu genel memur kadrolarına göre daha farklı oluyor.

2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında bazı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. kadrolarında taban puanların 72 civarına kadar gerilediği görülüyor. Vagon teknisyeni pozisyonlarında ise bazı illerde 71-75 puan aralığında yerleşmeler gerçekleşti.

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