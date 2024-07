KPSS sınavına girerken alınmayacaklar arasında anahtarlık, her türlü araç anahtarı ve banka kartı yer aldı

14 Temmuz günü yapılacak olan KPSS sınavına dakikalar kala adaylar araba anahtarı ile sınava girilir mi araştırmaya başladı. Sınava alınmayacak eşyaların neler olduğu merak edilirken ÖSYM'nin kılavuzunda sınava girilemeyen eşyalar paylaşıldı.

Bugün yapılan KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar 23 Ağustos'ta erişime açılacak. Milyonlarca aday ise sınava su şişesiyle, kalemle, kemerle ve kağıt para ile sınava girilir mi merak ediliyor.

SINAVA KAĞIT PARAYLA VE KEMERLA GİRİLİR Mİ?

KPSS sınavına alınmayacak eşyalar arasında yer alanların dışında başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni

para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing ile sınava girilebiliyor.

KPSS SINAVINA ARABA ANAHTARIYLA GİRİLİYOR MU?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre adaylar araba anahtarıyla sınav salonuna giremiyor. Açıklama ise şöyle:

"Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),

her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır."

SINAVA ALINMAYACAK EŞYALAR

KPSS sınavına alınmayacak olan eşyalar belirlenirken kılavuzda yer alan bilgiler şöyle:

"Denetimli serbestlik tedbiri altında olup elektronik cihazlar ile takibi yapılanlar, üstlerindeki cihazlar ile sınav binalarına alınmaz. Bu durumdaki adayların üstlerinde taşıması gereken cihazların sınav öncesinde sökülüp teslim alınma işlemleri, yükümlünün takibini yapan DSM tarafından yerine getirilir.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır."