KPSS Eğitim Bilimleri sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açılacak

14 Temmuz günü gerçekleşen KPSS sınavının 2 oturumu da tamamlandı. Sınava giren adaylar ise KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken sonuçlar erken açıklanır mı merak ediyor. 1 milyon 470 bin 487 adayın başvuru yaptığı sınavın ilk oturumu sona erdi.

Bu sene KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu

Bu sene KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, başvuruların genellikle 22-32 yaş aralığında olduğunu belirtmişti. Heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Adaylar KPSS sınavının ilk oturumunu tamamlarken ikinci oturum başladı.

Kısa süre sonra bitecek olan sınavın bitmesiyle beraber sonuçların açıklanacağı zaman da bekleniyor.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanırken, Ön Lisans sonuçları 20 Eylül, Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim ve DHBT sonuçları 16 Ekim'de adaylar için erişime açılacak.

2024 KPSS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Sınava başvuru yapan aday sayısını geçtiğimiz günlerde Ersoy şu sözlerle açıklamıştı:

“81 il ve KKTC Lefkoşa'da yapılacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başlıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız.

14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak”