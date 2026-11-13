Anarat kapılarını özel konserle açıyor: İstanbul’da yeni bir sahne doğuyor

Beyoğlu’ndaki tarihî Anarat Sahne, 17 Kasım’da düzenlenecek açılış konseriyle yeniden sanatseverlere kapılarını açıyor. Mekân, klasik müzik konserleriyle İstanbul’un yeni kültür duraklarından biri olacak.

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İstanbul yeni bir klasik müzik konser mekânı kazanıyor. Uzun yıllar İstanbul’un tarihî dokusunun özel bir parçası olan Beyoğlu’ndaki mekân, yeniden sanatla buluşuyor.

Anarat Sahne, 17 Kasım’da gerçekleşecek açılış konserinin ardından Çağ Erçağ danışmanlığında düzenli müzik faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Açılış konserinde Bach’ın “Air”i, Boccherini’nin “Menuet”si ve Vivaldi’nin “Mevsimler”i seslendirilecek.

Solo kemanda Özgecan Günöz’e birinci kemanda Hakan Güven, ikinci kemanda Ekin Güldoğan, viyolada Filip Kowalski, çelloda Çağ Erçağ, kontrabasta Onur Özkaya ve klavsende Türkü Yavuz eşlik edecek.

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