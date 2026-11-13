Kültür - Sanat

Anarat kapılarını özel konserle açıyor: İstanbul’da yeni bir sahne doğuyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Anarat kapılarını özel konserle açıyor: İstanbul’da yeni bir sahne doğuyor
Başlık ResmiAnarat kapılarını özel konserle açıyor: İstanbul’da yeni bir sahne doğuyor

Beyoğlu’ndaki tarihî Anarat Sahne, 17 Kasım’da düzenlenecek açılış konseriyle yeniden sanatseverlere kapılarını açıyor. Mekân, klasik müzik konserleriyle İstanbul’un yeni kültür duraklarından biri olacak.

Kaydet
|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

İstanbul yeni bir klasik müzik konser mekânı kazanıyor. Uzun yıllar İstanbul’un tarihî dokusunun özel bir parçası olan Beyoğlu’ndaki mekân, yeniden sanatla buluşuyor.

Anarat Sahne, 17 Kasım’da gerçekleşecek açılış konserinin ardından Çağ Erçağ danışmanlığında düzenli müzik faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi
KÜLTÜR - SANAT

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

Açılış konserinde Bach’ın “Air”i, Boccherini’nin “Menuet”si ve Vivaldi’nin “Mevsimler”i seslendirilecek.

Solo kemanda Özgecan Günöz’e birinci kemanda Hakan Güven, ikinci kemanda Ekin Güldoğan, viyolada Filip Kowalski, çelloda Çağ Erçağ, kontrabasta Onur Özkaya ve klavsende Türkü Yavuz eşlik edecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER