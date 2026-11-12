Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

“BU SANATIN EMEKLİLİĞİ BİTMEZ”

Hat sanatçısı Mesut Dikel ise sergide farklı sanat dallarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Şu anda 66 adet eser sergide yer alıyor. Sedef ile metalin bir araya geldiği, kendi tarzımızı yansıtan farklı konseptte çalışmalar mevcut. Bizim en büyük özelliğimiz eserlerimizi kendimiz yazıyor, kendimiz çiziyor ve kendimiz kesiyoruz. Farklı malzemeleri harmanlamaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 45 yıldır bu sanatları icra ediyorum. Emekli olduk ama bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter. Bir yandan hüsn-i hat yazıp çizimler yaparken diğer yandan klasik usulden ve gelenekten ayrılmadan, hocalarımızdan devraldığımız ilim silsilesi ve gelenek çerçevesinde eserlerimizi elde keserek tamamlamaya devam ediyoruz"