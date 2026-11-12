Kültür - Sanat

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

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Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

Adana'da tek parça ceviz ağacından yaklaşık 7 ayda tamamen el işçiliğiyle hazırlanan özel rahle, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Geleneğin İzinde" sergisinde ilgi topladı. Sedef ustası Osman Tavtay, “Rahle çalışmamız, tek bir parça ceviz ağacının tüm aşamaları tamamen elle işlenerek hazırlanmış özel bir eserdir. Bu rahlenin en önemli özelliklerinden biri, tüm işçiliğinin tek bir kişinin, yani benim elimden çıkmış olmasıdır. İkinci bir el değmemiştir” dedi.

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da hat sanatçısı Mesut Dikel ve sedef ustası Osman Tavtay'ın eserlerinin de yer aldığı Sedef-Metal-Ahşap Oygu Naht Sergisi büyük ilgi topladı.

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

Tamamen el emeğiyle hazırlanan 66 eserin yer aldığı serginin en dikkat çekici parçalarından biri de tek bir parça ceviz ağacından tamamen elle üretilen özel rahle çalışması oldu.

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

SELÇUKLU DESENLERİ VAR

Sedef ustası Osman Tavtay, yaklaşık 7 ayda hazırladığı eserinde ceviz ağacının yanı sıra kakma kısımlarında abanoz ağacı ve kemik dokular kullandı. Dış yüzeyi tamamen el oyması Selçuklu desenleriyle bezenen, bağ ve sedef kakmalarla zenginleştirilen eserin tüm aşamalarının tek bir ustanın elinden çıkması ise büyük takdir topladı.

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

TEK BARÇA CEVİZ AĞACINDAN HAZIRLANDI

Osman Tavtay, hazırladığı eseri şöyle anlattı;

Rahle çalışmamız, tek bir parça ceviz ağacının tüm aşamaları tamamen elle işlenerek hazırlanmış özel bir eserdir. Ürün zenginliği açısından temelde ceviz ağacı kullanılmakla birlikte kakma kısımlarında abanoz ağacına yer verdik. Abanoz ağacı, kenarındaki kemik dokusuyla birleştirilerek klasik usulde bir köşe çalışması haline getirildi. Abanoz kısmının içerisine yine kemik kakma yöntemiyle kitabın yerleştirileceği bölümler hazırlandı. Dış yüzeyde tamamen el oyması Selçuklu desenleri yer alıyor. Bu desenlerin içerisinde de kakma sanatı olarak bağ ve sedef tercih edildi.

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

TÜM İŞÇİLİK TEK KİŞİYE AİT

Rahleyi tamamen tek başına kendisinin hazırladığını anlatan Tavtay, "Bu rahlenin en önemli özelliklerinden biri, tüm işçiliğinin tek bir kişinin, yani benim elimden çıkmış olmasıdır. İkinci bir el değmemiştir. Üzerindeki cila tamamen doğal gomalak cilası olup herhangi bir endüstriyel uygulama yapılmamıştır. Bu sebeple oldukça emek isteyen bir işçiliktir” dedi.

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

“BU SANATIN EMEKLİLİĞİ BİTMEZ”

Hat sanatçısı Mesut Dikel ise sergide farklı sanat dallarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Şu anda 66 adet eser sergide yer alıyor. Sedef ile metalin bir araya geldiği, kendi tarzımızı yansıtan farklı konseptte çalışmalar mevcut. Bizim en büyük özelliğimiz eserlerimizi kendimiz yazıyor, kendimiz çiziyor ve kendimiz kesiyoruz. Farklı malzemeleri harmanlamaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 45 yıldır bu sanatları icra ediyorum. Emekli olduk ama bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter. Bir yandan hüsn-i hat yazıp çizimler yaparken diğer yandan klasik usulden ve gelenekten ayrılmadan, hocalarımızdan devraldığımız ilim silsilesi ve gelenek çerçevesinde eserlerimizi elde keserek tamamlamaya devam ediyoruz"

 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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