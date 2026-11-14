Arda Güler'in yeni maaşını İspanyollar duyurdu: Real Madrid'de servet kazanacak

Real Madrid'de teknik patron Jose Mourinho'nun; Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile birlikte Arda Güler'le de sözleşme yenilenmesini istediği belirtildi. İspanyol basını, prensip anlaşmasına varılan Türk yıldızın yeni maaşının belli olduğunu yazdı.

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Real Madrid'de 4 futbolcu "dokunulmaz" olarak görülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yönetimden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile sözleşme yenilenmesini istediği belirtildi.

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 14 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İspanyol basını, Arda Güler'le yeni sözleşme konusunda prensip anlaşması sağlandığı geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. El Debate'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki milli futbolcunun "evet" dediği teklifin detayları ortaya çıktı.

Milli futbolcu, İspanyol devinde 4'üncü sezonunu geçiriyor.

"YENİ MAAŞ 8 MİLYON EURO"

Mevcut kontratında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazandığı belirtilen Arda Güler'e, 5 yıllık yeni sözleşme ve 8 milyon euro maaş önerildi. Bu rakama imza atması halinde genç yıldız, haftada 153 bin 846 euro, günde 21 bin 917 euro kazanacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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