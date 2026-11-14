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Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

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Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

Ankara elektrik kesintisi 15, 16, 17 Kasım 2026 programı Başkent EDAŞ tarafından paylaşıldı. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak ve diğer ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Ankara'da 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Başkent EDAŞ'ın çalışma programına göre Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 15, 16 ve 17 Kasım Ankara elektrik kesintisi programı ve etkilenecek bölgeler.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17 KASIM

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜKLÜM, TUNUS, GÜFTE, BESTEKAR, ESAT

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)


15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1443

17.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, DOĞUKENT-, KIBRISKÖY

18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARITIM, SİMON BOLİVAR, DUYU

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NİRENGİ, KÖYCEĞİZ, EREĞLİ, ALTINAY

15.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATILGAN, BİLECİK, AKÇAKALE

15.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1234/1, KARPUZLU 1, FATİN, DALBOYU, ULUBAT

15.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELAL ESAT ARSEVEN, DEMİRHENDEK, ÇALIM, KOÇAK, ŞENKAL, KARACAKAYA, KARTALCIK

18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, DURU, BÜĞDÜZ, 27, 46, 25, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, KOCAYİĞİT, YILDIRIM BEYAZIT, NENEHATUN, 2

15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARACALAR, VEKİL, KARAEVLİ, ANI 12, ORTAYOL, YAYLA 24, ANI 10, ABİDE., ANKARA, GANİMET, ALKAEVLİ, YAZIR, YAYLA 18, YAYLA 19, MÜCADELE, YAZIR KÜME, KUTUÖREN, EBU HANEFİ, UKDE 1, ÇAYYOLU, İSTİKLAL, TUĞRULBEY, ŞEFKAT, AHİ EVRAN, KARAAĞAÇ, UKDE 3, UKDE 4, ANI 9, GÜMÜŞYAYLA, UKDE 2, TUĞLA, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, YAYLA 20, TUĞBA 15, 68., ŞEHİT MUAMMER ÖZER, TUĞBA 10, SÜNLÜKÖY, ŞEREF, ADNAN MENDERES.., ŞEHİT RAMAZAN BAL, SÜPER, ANI 7, 2.AŞAĞIEMİRLER, YAYLA 23, ANI 11, KUZUÖREN, SERALAR, ANI 8, ANI 6, TUĞBA 14, NEFER, HARMANYOLU, NAZLI, İKİPINAR, CAN, YAYLA 22, YAYLA 21, KARAKÖY, TEK LOJMANLARI

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

15.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL

15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY İÇİ, AHMETADİL

15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28

16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

16.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY PINARYAKA

16.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak

16.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY PINARYAKA

17.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATASOY

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM

18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME

17.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KARABURUN, BÜYÜKCAMİLİ, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, KÜÇÜKCAMİLİ, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL, PEVRUL KAVLAK, ŞEHIT SEMIH YILMAZ, FEVZİ ÇAKMAK, EMRE GÜNGÖR, YURTALAN EROĞLU, HÜRRİYET

18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBIYIK

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYUMCUTEKKE, SOPÇAALAN

18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN

18.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALUÇDAĞI

17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

16.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANDIRA OSMANSİN, BENLİ YAYLA, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ

16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAKOÇ, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 08:45 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, YAKUT, SÜREYYA, ZİRAAT, YELKEN

15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28

16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, YAYLA

17.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EBRU 1, HANEDAN 2, EBRU, KARAAĞAÇ KÜME, AYASOFYA, KARACA, KAVAKLI, FARABİ, GÖKÇEDERE, MEŞALE 1, HAKYOL, FARABİ 1, MEHİL, AKASYA 2, MİHRAM 2, HANEDAN 4, ALİYURT, YEŞERTİ, MİHRAM 4, AKASYA 1, EVLİYA ÇELEBİ, MEŞALE 2

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

18.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZ TOPEL, ADNAN MENDERES

18.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, EŞMEDERE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

15.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 406, MENDERES

15.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

18.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE

18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 406, MENDERES

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

17.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU

18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

17.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 183

18.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1291, YEŞİLTEPE, 1288, 1286, 1284, 1287, 1300, MERMEROĞLU, 1299, ESKİBAĞLAR

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

18.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4011

16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

17.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

17.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4014, ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4012, 4031

17.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4048

18.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4017

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYMENLİ, FADILLI

18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ ATALAY ÜRKER, 890, 888, 885, LEYLA HANIM, 1154, 891, 865, 861, 862, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 886, CEMİL YILDIRIM, 866, 857, 863, 864, 860, 859, 871, 868, ANKARA, 873, 870, 869, 833, İNÖNÜ., 872, TEK YOLU, 838, 858, 867, 854

18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, ESENBEL MEVKİ, İKİZCE, YEŞİLBELDE MEVKİ

16.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, ÖRENCİK

16.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ACISU., SAPANCA GÖLÜ, MANYAS GÖLÜ, DALAMAN

16.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAPANCA GÖLÜ

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

18.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKAN ŞORAY, 4220

18.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TENİS 2, 1086

16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

18.11.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 965, 976, 3800, 981, 983, 984, CUMHURİYET, 3260, 982, 978, 979, 966

17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEDKENT K.YAPI KOOP., 2437, 2440, 2494, TURGUT ÖZAL, 2307, 2607, ELİTLER K.Y.K., TURKUAZ VİLLALARI, 2458, 2469, 2410, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., HACILAR KÜME, 1591, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 2491, 2412, 2489, HACILAR, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2459, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, KÖY İÇİ, 1598, 2526, 2431, 1603, 2388, 2305, 2302, 2310, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2432, TULUMTAŞ, 2456

18.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, ŞEHİT OĞUZ KAĞAN USTA, 845, 843, 850, 846, 844

17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2437, KÖY İÇİ, 2577, 2583, 2582, TULUMTAŞ, 2576, 2573, 2574, 2575

18.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, BEYOBASI, OLUKPINAR

17.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, TÜRKKARSAK, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK MERMERCİ SİTESİ-, İVEDİK., İVEDİK, 1502, MELİH GÖKÇEK

15.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1489, 1490, İVEDİK., İVEDİK

15.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU

15.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, 1341, 1495, İVEDİK

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, BEYOBASI, OLUKPINAR

17.11.2026 11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16, 195., 189, 200, 14, 202., 191, 198., 203, 194, 196., KASTAMONU, 12, 182, 192, 180, 179, 181, 201, 13., 199.

16.11.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAMZELİ, GELİNCİK, GÜLÇİN, GÜN, SAMSUN, ÇAMLI, ÇİĞDEM..., GAMZELİ.

16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, GÖZ, HAKİ, GÜLHANSI, ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, GÜLKURUSU, ZAFER, GÜLSUYU, HÜRRİYET., GÖKTUĞ, 78, GÖK

16.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜLBÜL, İLHAN., İLİM, İMDAT., ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, KUĞULU., ZAFER, 45., YAVUZ., 46., ŞEHİT RAHMİ SARIOĞLU, HÜRRİYET., 50.., SEVEN, 49., GÖKTUĞ

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19, 15, AKASYA, TÜRKOBASI

18.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUFAN KONUT YAPI KOOP., TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ

18.11.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİT PARK MANZARA EVLERİ K.Y.K., 2070, YURDANUR, TERTİP, 2069, ATİLLA HAN, BAĞLARBAŞI, ELİT, ETİ

18.11.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEMELLİ ANGORA K.Y.KOOP., 2070, ETİ, DEDE EFENDİ

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463

16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1

16.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK

17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, DEDE KORKUT, GÜLLER, GÜLŞEN, ŞAHİN., ÜMİT, BERGAMA, ADNAN KAHVECİ., BARBAROS HAYRETTİN, PAPATYA_1, SARAY, KEKLİK, ŞİNASİ, YUNUS EMRE, GÜLYAZ, GÜNGÖR, HOCA AHMET YESEVİ, ŞEN., HAVUZ, ŞEHİT SALİM AKGÜL, KALENDER, HÜNKAR, GÜZELSU

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI

17.11.2026 13:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞ MANÇO

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, BEYOBASI, OLUKPINAR

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRNEK KUŞCU, BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU

16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUNAK YOLU, SAKARYA 3., SAKARYA MÜCAVİR, EKİP, SAKARYA 4., SAKARYA KÖY YOLU, SAKARYA 1., MEVLANA, SAKARYA KÜME

17.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, TÜRKKARSAK, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK

17.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU

17.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPE ÜSTÜ, YILDIZLI

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

15.11.2026 09:50 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5

15.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE

16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA

17.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, DOĞUKENT-, KIBRISKÖY

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN

17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SALIN, KÖSELER

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSOY, 183

15.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 30, 28, 91, ADNAN MENDERES

15.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOL ÜSTÜ-, ORHANİYE, 2010, 2002, DAĞYAKA MAH., BÜYÜKSARAY TOP. İŞY., 2001, ÇANİÇİ, DAĞYAKA, 614, SARAY MAH., 671, 675, 682, 2019, 2008, 2022, 663, GÖKKUŞAĞI, 2034, 2007, FATİH SULTAN MEHMET, 2032, 683, 2005, 680, KARTAL., 672, 1525

Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)

15.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1055, 2018, DAĞYAKA, 2039, 2054, 2049, 696, 703, 2043, 2047, 2046, 2045, 614, 2038, 2052, 2048, 2040, 2053, 2051, 709, 2044, FATİH SULTAN MEHMET, ANKARA YOLU, 2034, DAĞYAKA MAH., KIŞLA, 2073, 2057, 2036, VETERNERLİK MEVKİİ, ORHANİYE, ÇANİÇİ, SARAY MAH., 664, 675, 660, 1525, 638, 672, 220, 679, 646, 676, 671, 680

15.11.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞANLAR, 184, AKSOY

17.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMŞİT

16.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 37, 32

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