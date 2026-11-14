Ankara elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım Başkent EDAŞ (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak...)
Ankara elektrik kesintisi 15, 16, 17 Kasım 2026 programı Başkent EDAŞ tarafından paylaşıldı. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak ve diğer ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.
Ankara'da 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Başkent EDAŞ'ın çalışma programına göre Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Akyurt, Sincan, Mamak, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 15, 16 ve 17 Kasım Ankara elektrik kesintisi programı ve etkilenecek bölgeler.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17 KASIM
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜKLÜM, TUNUS, GÜFTE, BESTEKAR, ESAT
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1443
17.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, DOĞUKENT-, KIBRISKÖY
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARITIM, SİMON BOLİVAR, DUYU
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NİRENGİ, KÖYCEĞİZ, EREĞLİ, ALTINAY
15.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATILGAN, BİLECİK, AKÇAKALE
15.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1234/1, KARPUZLU 1, FATİN, DALBOYU, ULUBAT
15.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELAL ESAT ARSEVEN, DEMİRHENDEK, ÇALIM, KOÇAK, ŞENKAL, KARACAKAYA, KARTALCIK
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, DURU, BÜĞDÜZ, 27, 46, 25, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, KOCAYİĞİT, YILDIRIM BEYAZIT, NENEHATUN, 2
15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARACALAR, VEKİL, KARAEVLİ, ANI 12, ORTAYOL, YAYLA 24, ANI 10, ABİDE., ANKARA, GANİMET, ALKAEVLİ, YAZIR, YAYLA 18, YAYLA 19, MÜCADELE, YAZIR KÜME, KUTUÖREN, EBU HANEFİ, UKDE 1, ÇAYYOLU, İSTİKLAL, TUĞRULBEY, ŞEFKAT, AHİ EVRAN, KARAAĞAÇ, UKDE 3, UKDE 4, ANI 9, GÜMÜŞYAYLA, UKDE 2, TUĞLA, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, YAYLA 20, TUĞBA 15, 68., ŞEHİT MUAMMER ÖZER, TUĞBA 10, SÜNLÜKÖY, ŞEREF, ADNAN MENDERES.., ŞEHİT RAMAZAN BAL, SÜPER, ANI 7, 2.AŞAĞIEMİRLER, YAYLA 23, ANI 11, KUZUÖREN, SERALAR, ANI 8, ANI 6, TUĞBA 14, NEFER, HARMANYOLU, NAZLI, İKİPINAR, CAN, YAYLA 22, YAYLA 21, KARAKÖY, TEK LOJMANLARI
15.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL
15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY İÇİ, AHMETADİL
15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28
16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
16.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY PINARYAKA
16.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
16.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY PINARYAKA
17.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATASOY
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME
17.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KARABURUN, BÜYÜKCAMİLİ, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, KÜÇÜKCAMİLİ, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL, PEVRUL KAVLAK, ŞEHIT SEMIH YILMAZ, FEVZİ ÇAKMAK, EMRE GÜNGÖR, YURTALAN EROĞLU, HÜRRİYET
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBIYIK
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYUMCUTEKKE, SOPÇAALAN
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN
18.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALUÇDAĞI
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
16.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANDIRA OSMANSİN, BENLİ YAYLA, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAKOÇ, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 08:45 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, YAKUT, SÜREYYA, ZİRAAT, YELKEN
15.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.1, SÜREYYA, SANAYİ, YAKUT, 30, ZİRAAT, 28
16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, YAYLA
17.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EBRU 1, HANEDAN 2, EBRU, KARAAĞAÇ KÜME, AYASOFYA, KARACA, KAVAKLI, FARABİ, GÖKÇEDERE, MEŞALE 1, HAKYOL, FARABİ 1, MEHİL, AKASYA 2, MİHRAM 2, HANEDAN 4, ALİYURT, YEŞERTİ, MİHRAM 4, AKASYA 1, EVLİYA ÇELEBİ, MEŞALE 2
18.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZ TOPEL, ADNAN MENDERES
18.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, EŞMEDERE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
15.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 406, MENDERES
15.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
18.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 406, MENDERES
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
17.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
17.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 183
18.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1291, YEŞİLTEPE, 1288, 1286, 1284, 1287, 1300, MERMEROĞLU, 1299, ESKİBAĞLAR
18.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4011
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
17.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
17.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4014, ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4012, 4031
17.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4048
18.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4017
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYMENLİ, FADILLI
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ ATALAY ÜRKER, 890, 888, 885, LEYLA HANIM, 1154, 891, 865, 861, 862, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 886, CEMİL YILDIRIM, 866, 857, 863, 864, 860, 859, 871, 868, ANKARA, 873, 870, 869, 833, İNÖNÜ., 872, TEK YOLU, 838, 858, 867, 854
18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, ESENBEL MEVKİ, İKİZCE, YEŞİLBELDE MEVKİ
16.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, ÖRENCİK
16.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ACISU., SAPANCA GÖLÜ, MANYAS GÖLÜ, DALAMAN
16.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAPANCA GÖLÜ
18.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKAN ŞORAY, 4220
18.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TENİS 2, 1086
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
18.11.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 965, 976, 3800, 981, 983, 984, CUMHURİYET, 3260, 982, 978, 979, 966
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEDKENT K.YAPI KOOP., 2437, 2440, 2494, TURGUT ÖZAL, 2307, 2607, ELİTLER K.Y.K., TURKUAZ VİLLALARI, 2458, 2469, 2410, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., HACILAR KÜME, 1591, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 2491, 2412, 2489, HACILAR, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2459, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, KÖY İÇİ, 1598, 2526, 2431, 1603, 2388, 2305, 2302, 2310, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2432, TULUMTAŞ, 2456
18.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, ŞEHİT OĞUZ KAĞAN USTA, 845, 843, 850, 846, 844
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2437, KÖY İÇİ, 2577, 2583, 2582, TULUMTAŞ, 2576, 2573, 2574, 2575
18.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, BEYOBASI, OLUKPINAR
17.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, TÜRKKARSAK, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK MERMERCİ SİTESİ-, İVEDİK., İVEDİK, 1502, MELİH GÖKÇEK
15.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1489, 1490, İVEDİK., İVEDİK
15.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU
15.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, 1341, 1495, İVEDİK
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, BEYOBASI, OLUKPINAR
17.11.2026 11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16, 195., 189, 200, 14, 202., 191, 198., 203, 194, 196., KASTAMONU, 12, 182, 192, 180, 179, 181, 201, 13., 199.
16.11.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAMZELİ, GELİNCİK, GÜLÇİN, GÜN, SAMSUN, ÇAMLI, ÇİĞDEM..., GAMZELİ.
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, GÖZ, HAKİ, GÜLHANSI, ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, GÜLKURUSU, ZAFER, GÜLSUYU, HÜRRİYET., GÖKTUĞ, 78, GÖK
16.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜLBÜL, İLHAN., İLİM, İMDAT., ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, KUĞULU., ZAFER, 45., YAVUZ., 46., ŞEHİT RAHMİ SARIOĞLU, HÜRRİYET., 50.., SEVEN, 49., GÖKTUĞ
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19, 15, AKASYA, TÜRKOBASI
18.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUFAN KONUT YAPI KOOP., TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ
18.11.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİT PARK MANZARA EVLERİ K.Y.K., 2070, YURDANUR, TERTİP, 2069, ATİLLA HAN, BAĞLARBAŞI, ELİT, ETİ
18.11.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEMELLİ ANGORA K.Y.KOOP., 2070, ETİ, DEDE EFENDİ
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1
16.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, DEDE KORKUT, GÜLLER, GÜLŞEN, ŞAHİN., ÜMİT, BERGAMA, ADNAN KAHVECİ., BARBAROS HAYRETTİN, PAPATYA_1, SARAY, KEKLİK, ŞİNASİ, YUNUS EMRE, GÜLYAZ, GÜNGÖR, HOCA AHMET YESEVİ, ŞEN., HAVUZ, ŞEHİT SALİM AKGÜL, KALENDER, HÜNKAR, GÜZELSU
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI
17.11.2026 13:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞ MANÇO
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ, BAĞ YOLU, D 200, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT, AKÇEBAŞI, ESKİŞEHİR YOLU, BEYOBASI, OLUKPINAR
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRNEK KUŞCU, BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUNAK YOLU, SAKARYA 3., SAKARYA MÜCAVİR, EKİP, SAKARYA 4., SAKARYA KÖY YOLU, SAKARYA 1., MEVLANA, SAKARYA KÜME
17.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, TÜRKKARSAK, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK
17.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU
17.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPE ÜSTÜ, YILDIZLI
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
15.11.2026 09:50 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5
15.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
16.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA
17.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, DOĞUKENT-, KIBRISKÖY
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SALIN, KÖSELER
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSOY, 183
15.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 30, 28, 91, ADNAN MENDERES
15.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOL ÜSTÜ-, ORHANİYE, 2010, 2002, DAĞYAKA MAH., BÜYÜKSARAY TOP. İŞY., 2001, ÇANİÇİ, DAĞYAKA, 614, SARAY MAH., 671, 675, 682, 2019, 2008, 2022, 663, GÖKKUŞAĞI, 2034, 2007, FATİH SULTAN MEHMET, 2032, 683, 2005, 680, KARTAL., 672, 1525
15.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1055, 2018, DAĞYAKA, 2039, 2054, 2049, 696, 703, 2043, 2047, 2046, 2045, 614, 2038, 2052, 2048, 2040, 2053, 2051, 709, 2044, FATİH SULTAN MEHMET, ANKARA YOLU, 2034, DAĞYAKA MAH., KIŞLA, 2073, 2057, 2036, VETERNERLİK MEVKİİ, ORHANİYE, ÇANİÇİ, SARAY MAH., 664, 675, 660, 1525, 638, 672, 220, 679, 646, 676, 671, 680
15.11.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞANLAR, 184, AKSOY
17.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMŞİT
16.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 37, 32