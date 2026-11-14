"Bugün milli maç var mı, ne zaman" soruları gündeme geldi. Fransa-Türkiye maçı, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmasına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın fikstürüyle birlikte araştırılıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ay yıldızlı ekip, Fransa deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanırken maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile karşılaşacak. Grupta henüz puan alamayan Türkiye, Fransa deplasmanında A Ligi'nde kalma ihtimalini sürdürmek için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde hakem kadrosu ve takımların son durumu da belli oldu.

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı maçı bulunmuyor. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasını 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında oynayacak. Ay yıldızlı ekip, grup aşamasında oynadığı beş karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak son haftaya puansız girdi. İlk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden Türkiye, ardından İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli takım, son olarak 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de ağırladığı Belçika'ya da 2-1 yenildi.

Bu akşam milli maç var mı, Fransa-Türkiye maçı ne zaman?

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı hafta karşılaşması, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcı hakemler Dan Cook ve Ian Hussin, dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.

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