Ankara elektrik kesintisi 14 Kasım Başkent EDAŞ (Gölbaşı, Sincan, Çankaya, Çubuk...)
Ankara elektrik kesintisi 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Başkent EDAŞ tarafından yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle gündeme geldi. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Gölbaşı, Sincan, Çankaya, Çubuk, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, kesintilerden etkilenecek cadde ve sokakları ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırıyor.
Ankara'da 14 Kasım Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin programı belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre kent genelinde şebeke iyileştirme faaliyetleri nedeniyle farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak. Gölbaşı, Sincan, Çankaya, Çubuk, Keçiören, Yenimahalle, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam ve Mamak'ta elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler ile çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. İşte Başkent EDAŞ 14 Kasım Ankara elektrik kesintisi programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3829, NUL MEVKI, 3828, 3833, 3838, 3834, SEĞMENLER, BAHÇELİ, 3832, 3831, ÖRENCİK, 3841, 3756, CEMAL GÜRSEL, 3826, 3803, 3765, 3808, 263, 3764, 3755, 3751, 3758, 3805, 3816, 3817, 164, 281, 3809, 3814, 3830, 3840, 3822, AHİBOZ, 3815, 3835, 3836, 180, 3819, 3823, 3754, 3827, 3757, 3837, AĞAPINARI MEVKİ, 977, 3842, 79, 3811, 3818, 3839, CUMHURİYET, 3820
14.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3755, 3803, 3809, CEMAL GÜRSEL, 3808, 3764, 3819, 977, 3818, 3811
14.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ
14.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÖRELİ, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 112, 116, 101, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121, 106, ABAZLI
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3336, 4807, 4808, 4820, 4809
14.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3376, ALACAATLI, 3307/1, 3313/2, ALACAATLI MAHALLESİ, FERAH SİTESİ, 3318, 3307, 4794, 3319, 4788, 4789, 3313, 4792, 3311
14.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3381/1, 4931, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, 4936, YAŞAMKENT K.Y.K.
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY44
14.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİNALİ NAS, BİLKAY, KARAPINAR, FİLİZ
14.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZÜBEYDE HANIM
14.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALIKÖY., 2096, 2097, 2099
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABANT, GAZİ MAHALLESİ, ANKARA
14.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3701, 3702, 3700, YUVA KÖYÜ, 3700/1, GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL., 3044, 3704/1, 3000, 3703/2, 3046
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, GÜZELHİSAR
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
14.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
14.11.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAÖREN
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÖRELİ, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 112, 116, 101, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121, 106, ABAZLI
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 16:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, BAŞÖREN, BAŞAĞAÇ, KAYABÜKÜ, KOZAĞAÇ, DOĞANYURT, YEŞİLAĞAÇ, SEREN, KAPLAN, SARIAĞIL, ÇAKILOBA, KÖST, BAĞÖZÜ, GÜRAĞAÇ, KUYUCAK MÜCAVİR, FASIL, KUYUCAK
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİK 1, BURCU, DERGAH, ELÇİ_1, OSMANLI, OSMANLI 2, OSMANLI 3, OSMANLI 4, ECDAT, BAKİ, BETÜL, CEVİZ, BEYLER, ÇELİK, EMRE_1, ERKAN, SULTAN AHMET, GÜVEN, GÜLEÇ, ECDAT 2, BEYYERİ, FUNDA, KARAGÖL, BEYAZIT, BARAJ, ULUBATLI, YILDIRIM, AKIN, ÇALIŞKAN
14.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NUR, NUR 2, ŞEHİT FATİH ASRAK, NUR 1, ŞEHİT AYKUT DELİMEHMETOĞLU, NUR 3, P.T.T., MERVE
14.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAZIR KÜME, YAZIR
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 2.ÇUKURÖREN, 3.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN
14.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN
14.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADIOBASI
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 64
14.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 221
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİK 1, BURCU, DERGAH, ELÇİ_1, OSMANLI, OSMANLI 2, OSMANLI 3, OSMANLI 4, ECDAT, BAKİ, BETÜL, CEVİZ, BEYLER, ÇELİK, EMRE_1, ERKAN, SULTAN AHMET, GÜVEN, GÜLEÇ, ECDAT 2, BEYYERİ, FUNDA, KARAGÖL, BEYAZIT, BARAJ, ULUBATLI, YILDIRIM, AKIN, ÇALIŞKAN
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, AKDENİZ
14.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKIN, HANÖNÜ, YAYLA, KARTAL, ARZU, KARANFİL_1, KANARYA, ATATÜRK, MİMAR SİNAN, MEYVE, BARAJ, ULUDAĞ, SATILMIŞ KARAKAYA, YEŞİL, AKASYA, YAVUZ SULTAN SELİM, MEHMET AKİF ERSOY